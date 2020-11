Fitbit Sense und Versa 3: Smartwatches bald mit Google Assistant

Neuerungen für die Fitbit Sense und die Fitbit Versa 3: Mit dem Softwareupdate auf Version 5.1 gibt es mehr Möglichkeiten, die Sauerstoffsättigung im Blut zu messen. Außerdem zieht der Google Assistant auf der Smartwatches ein – allerdings zunächst nur in den USA.

In Deutschland soll der intelligente Sprachassistent von Google ab Anfang 2021 auf der Fitbit Sense und der Versa 3 verfügbar sein. Auch die übrigen Updates sind zunächst US-Nutzern vorbehalten.

Künftig zwei Sprachassistenten auf Fitbit Sense und Versa 3

Sprachassistentin Alexa ist bereits auf den Fitbit-Smartwatches vorhanden. Wenn der Google Assistant dazukommt, müssen Nutzer wählen, denn es kann nur ein Sprachassistent aktiviert werden. Auch für Alexa gibt es Neuerungen: Dank des Updates kann die intelligente Assistentin akustische Antworten geben. Der Google Assistant soll diese Funktion im ersten Halbjahr von 2021 ebenfalls bekommen.

Die Sprachassistenten machen es unter anderem möglich, direkt an den Smartwatches Alarme zu erstellen, sich über das Wetter zu informieren und Smart-Home-Geräte zu steuern. Zusätzlich können Nutzer in Zukunft dank Mikrofon und Lautsprecher Bluetooth-Anrufe auf den Smartwatches entgegennehmen, eingehende Anrufe an die Voicemail weiterleiten und die Lautstärke direkt am Wearable anpassen.

Messung der Sauerstoffsättigung im Hintergrund

Bei der Messung des Sauerstoffgehalts im Blut gibt es ebenfalls Neuerungen. Die Messung kann nun im Hintergrund stattfinden, ohne dass Du das entsprechende Watchface nutzen musst. Die Ergebnisse sind direkt in der App einsehbar. Allerdings ist diese Funktion Abonnenten von Fitbit Premium vorbehalten.

Abschließend macht das Update es möglich, das genaue Aktivierungsdatum von Fitbit Sense oder Fitbit Versa 3 zu erfahren. Das kann hilfreich sein, um die Garantielaufzeit im Blick zu behalten.

