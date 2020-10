Fossil Gen 5E: Abgespeckte Smartwatch für schmale Handgelenke

Fossils Gen-5-Familie bekommt Zuwachs: Der Uhrenhersteller bringt die neue Smartwatch-Collection Fossil Gen 5E in den Handel. Die neuen Modelle der fünften Generation sparen bei einigen Funktionen, sind aber auch etwas günstiger als die Gen-5-Smartwatches – und besonders für schmale Handgelenke geeignet. Das E steht für Essentials, also für das Wesentliche.

Dementsprechend verzichtet Fossil bei den sieben Gen-5E-Modellen auf eingebautes GPS und einen Höhenmesser. Dafür gibt es die Frauenmodelle der Smartwatches mit besonders kleinen Gehäusen. So passen sie auch Nutzerinnen mit schmalen Handgelenken.

Bei den vier neuen Frauen-Modellen ist die Fassung von 44 auf 42 Millimeter geschrumpft, das Armband von 22 auf 18 Millimeter gekürzt worden. Es gibt die vier Uhren mit verschiedenen Armbändern aus Silikon und Edelstahl. Bei den drei Herrenmodellen hat sich hinsichtlich der Größe nichts getan. Sie paaren ebenso wie die Gen-5-Modelle ein Gehäuse von 44 Millimetern mit einem 22 Millimeter langen Armand aus Leder, Silikon oder Edelstahl. Der Touchscreen bekommt ein Downgrade: Der Durchmesser beträgt 1,9 Zoll, die Auflösung 390 x 390 Pixel.

Die Essential-Smartwatches nutzen wie die Gen-5-Modelle Wear OS als Betriebssystem, als Prozessor dient ein Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Damit gehen smarte Funktionen wie Benachrichtigungsanzeige und Musiksteuerung einher. Allerdings hat sich der Speicherplatz halbiert, es stehen nur noch vier statt acht Gigabyte zur Verfügung.

Dank NFC-Sensor ist kontaktloses Zahlen möglich. Darüber hinaus erfassen die neuen Smartwatches mithilfe von Beschleunigungsmesser, Gyroskop (Kreiselinstrument) und Herzfrequenzmesser Aktivitäten und Gesundheitsdaten. Dank Wasserfestigkeit von drei ATM dürfen die Wearables mit unter die Dusche oder ins Schwimmbad.

Preise und Verfügbarkeit

Die Gen-5E-Smartwatches von Fossil sind derzeit nur im US-Shop des Herstellers vorbestellbar. Die Preise gehen bei umgerechnet rund 212 Euro los. Ab dem 3. November sollen die Uhren an Käufer in den USA verschickt werden. Der Marktstart in Deutschland ist noch nicht bekannt.