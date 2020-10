Für Sportliche: Xiaomi veröffentlicht Mi Watch Color Sports Edition

Die Mi Watch Color bekommt Gesellschaft: Xiaomi präsentiert mit der Mi Watch Color Sports Edition eine neue Variante seiner preisgünstigen Smartwatch. Die Sports-Edition ist leichter als ihr Vorgänger und bringt Features mit, die besonders für sportliche Träger interessant sind.

Die Mi Watch Color Sports Edition besitzt anders als die Standardvariante einen Sensor, der die Sauerstoffsättigung im Blut misst. Außerdem gibt es neue Zifferblätter, die es durch Shortcuts erleichtern, Workouts zu starten.

Sports-Edition mit Gehäuse aus Aluminium

Auch interessant: Smart Living Die Xiaomi Mi Watch kommt endlich nach Deutschland

Statt auf Stahl setzt Xiaomi beim Gehäuse der neuen Smartwatch auf Aluminium, die Sports-Edition wiegt nur 32,5 Gramm und damit 7,5 Gramm weniger als die Mi Watch Color. Die weiteren Spezifikationen unterscheiden sich nicht von denen des Vorgängers. Die Smartwatch besitzt ein AMOLED-Display mit einem Durchmesser von 1,39 Zoll und einer guten Auflösung von 454 x 454 Pixeln.

Dank GPS- und NFC-Chip können Nutzer Workouts ohne Smartphone tracken und unterwegs bargeldlos bezahlen. Neben der Sauerstoffsättigung im Blut misst die Mi Watch Color Sports Edition auch die Herzfrequenz. Das Wearable bietet 117 Modi, um Aktivitäten aufzuzeichnen. Aufgrund einer Wasserdichte von fünf ATM kann die Smartwatch mit ins Schwimmbad und unter die Dusche. Die Akkulaufzeit beträgt maximal zwei Wochen. Beim Gehäuse können Käufer zwischen drei Farben wählen, es stehen zudem Armbänder in sechs Farbvarianten zur Auswahl.

Internationaler Release noch offen

Bislang ist die Mi Watch Color sowohl in der Standard-Variante als auch in der sportlichen Version nur in China erhältlich. Dort kostet die Sports-Edition umgerechnet rund 90 Euro und damit 15 Prozent weniger als der Vorgänger. Ob die Modelle auch in Europa auf den Markt kommen, ist noch unklar.