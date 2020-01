Garmin Approach S62: GPS-Smartwatch für Golfer

Garmin veröffentlicht mit der S62 sein neuestes Modell aus der Approach-Reihe. Die Smartwatch speziell für Golfer soll die Orientierung auf Plätzen weltweit erleichtern und ist mit einem virtuellen Coach ausgestattet, der den Spieler auf Wunsch bei seinen Schlägen unterstützt.

Die Approach S62 ist der Nachfolger des Modells S40, weist laut Pressemitteilung diverse Neuerungen und Verbesserungen auf. Der Akku soll im GPS-Modus bis zu 20 Stunden durchhalten, bei der S40 sind es 15 Stunden. Das Farbdisplay aus besonders stabilem Gorillaglas misst 1,3 Zoll – und ist damit um 17 Prozent größer als der Bildschirm der S40. Die Auflösung beträgt bei der neuen Golfer-Uhr 260 x 260 Pixel, beim Vorgänger sind es 240 x 240 Pixel.

Ausstattung der Garmin Approach S62

Die Garmin Approach S62 trackt wie der Vorgänger Deine Abschläge, dabei steht Dir nun sogar ein Coach zur Seite: Der neue virtuelle Begleiter am Handgelenk zeigt Windrichtung und -geschwindigkeit an, empfiehlt passende Schläge und unterstützt Dich auf Wunsch vor jedem Schlag in der Feinabstimmung. Darüber hinaus sind die Daten von mehr als 41.000 Golfplätzen weltweit vorinstalliert. Die Uhr soll die Distanz zum Grün und Hindernisse auf den entsprechenden Plätzen präzise anzeigen, damit kein Ball im Bunker oder Wasser landet.

Die Approach S62 bietet außerdem die üblichen Tracking-Features, misst die zurückgelegten Schritte, den Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung des Blutes. Darüber hinaus lasse sich 20 Sportarten wie Laufen, Radfahren und Schwimmen tracken und in der Garmin-Connect-App detailliert auswerten.

©Garmin Deutschland GmbH 2020 fullscreen Mit der Garmin Approach S62 am Handgelenk soll Golfen noch mehr Spaß machen.