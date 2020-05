Garmin Marq Captain American Magic: Smartwatch für Segler

Professioneller geht's nicht: Garmin hat seine neue Smartwatch Garmin Marq Captain American Magic in Zusammenarbeit mit dem US-Segelteam "American Magic" entwickelt. Die Uhr ist speziell auf die Bedürfnisse passionierter Segler zugeschnitten.

Ob zu Land oder zu Wasser, die Garmin Marq Captain American Magic soll ambitionierte Segelsportler bei allen wichtigen Trainings unterstützen. Bevor der Törn losgeht, baust Du allgemeine Fitness auf, dann kann es auf dem Boot ans Eingemachte gehen. Gemeinsam mit Trainern der amerikanischen Profi-Segler hat Garmin drei Trainingsmodi für die Marq Captain entwickelt:

Rennsimulation

Fitnesstest

Intervalltraining

Eine spezielle Sail-Grinding-Funktion überwacht Deine Aktivitäten und Vitalwerte während des Segelns – und gibt Dir so wichtige Informationen über Deinen Trainingsstand und die Verbesserungspotenziale.

Umfassendes Tracking und vorinstallierte Karten

Natürlich trackt die Garmin Marc Captain American Magic auch die üblichen Werte wie Sauerstoffsättigung im Blut, Laufeffizienz, Puls und Sauerstoffaufnahme. Topografische Karten und Seekarten sind auf der Smartwatch vorinstalliert, sie geben Auskunft über Höhenverhältnisse sowie bekannte Segelrouten.

Die Uhr kann aber noch mehr: Wie Garmin per Pressemitteilung erklärt, sind zahlreiche smarte Funktionen an Bord. Verschiedenste Sportarten lassen sich tracken, darunter Yoga und sogar Gewichtheben. Über Push-Mitteilungen aus sozialen Netzwerken und von Messengern bist Du beim Training immer erreichbar. Die Garmin Marc Captain American Magic besitzt zudem einen Musik-Player und einen internen Speicher, Du kannst also zur Unterhaltung Deine Lieblingssongs hören. Garmin Pay zum kontaktlosen Bezahlen ist ebenfalls vorhanden.

Die Garmin Marq Captain American Magic ist ab sofort für den gesalzenen Preis von 1.750 Euro (UVP) verfügbar.