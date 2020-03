Garmin Pay: Endlich auch für Commerzbank-Kunden möglich

Garmin Pay ist ab sofort für alle Commerzbank-Kunden verfügbar. Damit kannst Du Einkäufe einfach mit Deiner Garmin-Smartwatch bezahlen. Per NFC funktioniert das kontaktlos.

Die Kreditkarte am Handgelenk: Über Garmin Pay können Kunden der Commerzbank ab sofort kontaktlos bezahlen. Voraussetzung ist natürlich, dass Du eine Garmin-Smartwatch besitzt. Und eine Kreditkarte der Commerzbank, die Du in der App Garmin Connect hinterlegst.

Indem Du die Kreditkarteninformationen in der App, also Deinem Garmin-Konto, speicherst, stimmst Du einem Lastschriftverfahren zu. Zahlst Du per Smartwatch Deinen nächsten Einkauf, wird der Betrag automatisch von Deiner Kreditkarte abgezogen.

Partner-Kreditkarten sind auch gültig

In einer Pressemitteilung verkündet Garmin, das auch Kreditkarten der Commerzbank-Partner vom Mobile Payment profitieren. Dazu zählen:

TchiboCard Plus

BahnCard Kreditkarte

mybonus Kreditkarte

TUI CARD

Als TURN-ON-Redakteur Patrick Garmin Pay letztes Jahr getestet hatte, war die Zahlung über eine Garmin-Smartwatch nur mit einer virtuellen Kreditkarte und der VIMpay-App möglich. Das ist auch weiterhin verfügbar und praktisch für alle, die nicht Kunde bei der Commerzbank sind.

Garmin Pay arbeitet mit Tokens

Um die Sicherheit Deiner sensiblen Kontodaten zu garantieren, übermittelt Garmin Pay sie nicht – weder an das NFC-Gerät noch an eigene Server. Stattdessen wird bei jeder Transaktion eine individuelle Kartennummer und ein Transaktionscode erzeugt.

Das ist ein sogenannter "Token", der einmalig und nur 24 Stunden lang gültig ist. Bezahlst Du in diesem Zeitraum mit Garmin Pay, musst Du den Transaktionscode, wie eine PIN, eingeben, um die Bezahlung zu erlauben. Wird die Uhr vom Handgelenk abgenommen, muss der Code erneut eingegeben werden. So sollen Deine Kontodaten geschützt werden, auch wenn Dir die Uhr gestohlen wird.