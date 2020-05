Garmin Quatix 6X Solar: Neue Marine-Smartwatch mit Solarladefunktion

Die neue Quatix 6X Solar erweitert die Smartwatch-Familie von Garmin. Ein Highlight des neuen Wearables ist die transparente Solarladelinse, die die Laufzeit des Akkus per Sonnenenergie verlängert. Die Solarladefunktion soll die Laufzeit der Smartwatch um bis zu drei Tage verlängern, dadurch eignet sich das Wearable auch für mehrtägige Segeltörns.

Mit ihren speziellen Marine-Funktionen richtet sich die Quatix 6X Solar insbesondere an Segler, Bootsfahrer und Angler. Befindet sich kompatible Schiffselektronik wie Navigationsgeräte von Garmin an Bord, können Träger der Quatix 6X Solar Daten wie Geschwindigkeit, Wassertiefe und Windstärke direkt auf der Smartwatch ablesen. Das Farbdisplay ist im Vergleich zum Vorgänger Quatix 6 leicht von 1,3 auf 1,4 Zoll gewachsen. Der „Mensch über Bord“-Button sorgt in Verbindung mit der GPS-Standortbestimmung mehr Sicherheit auf hoher See.

Überwacht Vitalfunktionen zu Land und im Wasser

Die Quatix 6X Solar bietet für Ausflüge und sportliche Aktivitäten an Land vorinstallierte topografische Landkarten sowie Skikarten. Dank Herzfrequenzmessung am Handgelenk – auch unter Wasser – und des neuen Sensors zur Ermittlung der Sauerstoffsättigung im Blut gibt die Uhr ständig Aufschluss über Wohlbefinden, Stresslevel und Schlafqualität. Mit der integrierten Body-Battery-Funktion behält der Nutzer zudem jederzeit sein Energielevel im Blick und kann Training, Ruhezeiten und Schlaf entsprechend planen.

©Garmin 2020 fullscreen Das Display der Quatix 6X Solar lädt den Akku mit Hilfe von Solarenergie wieder auf.

Smarte Funktionen für den Alltag

Für den Alltag fern ab vom Meer bietet die Smartwatch Funktionen wie kontaktloses Bezahlen und einen integrierten Musikspeicher mit Platz für bis zu 2.000 Songs. Die Lieder lassen sich im MP3-Format auf die Smartwatch überspielen und über kompatible Bluetooth-Kopfhörer ohne Handy wiedergeben. Ist sie mit dem Smartphone gekoppelt, zeigt die Uhr eingehende Anrufe, SMS und Nachrichten an.

Die Quatix 6X Solar ist ab sofort bei Garmin zu einem Preis von knapp 1.150 Euro verfügbar.