Google Nest Aware: Abo für Sicherheitskameras wird einfacher

Wer alle Funktionen seiner Überwachungskameras von Google Nest nutzen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo namens Nest Aware abschließen. Das wird jetzt wesentlich günstiger und einfacher.

Statt für jede Kamera einzeln zu zahlen, können Nutzer nun alle Geräte in ihrem Haushalt zusammen abrechnen. Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro im Monat oder 50 Euro im Jahr. Darin sind 30 Tage ereignisbasierter Videoverlauf enthalten – also das Speichern von Videoaufzeichnungen, auf denen die Kamera Bewegung, Personen oder Aktionen bemerkt hat. Wem das nicht reicht, kann Nest Aware Plus abschließen. Zum doppelten Preis sind hier 60 Tage ereignisbasierter Videoverlauf und zehn Tage Rund-um-die-Uhr-Videoverlauf inklusive.

Intelligente Warnungen per App

Der ereignisbasierte Videoverlauf ist neu. Sobald die Kamera Bewegungen oder Geräusche erkennt, nimmt sie Clips auf. Wird das Ereignis als wichtig eingestuft, gibt es eine Benachrichtigung per App. Als wichtig gelten zum Beispiel potenzielle Gefahrensituationen wie das Erkennen eines Feueralarms oder von brechendem Glas.

Aber auch wenn der Paketbote vor der Tür steht, wird eine Benachrichtigung verschickt. Außerdem können Nutzer bestimmte Bereiche innerhalb oder außerhalb des Hauses festlegen, die ihnen besonders wichtig sind. Registriert die Kamera in diesen Bereichen Aktivitäten, wird der Nutzer ebenfalls benachrichtigt.

Google Nest Aware weitet Zielgruppe auf ältere Personen aus

Das neue Nest Aware richtet sich auch an ältere Personen. Senioren, die das Smart-Home-Display Nest Hub Max besitzen, können zum Beispiel ihre Kinder und Enkelkinder zu ihrem virtuellen Haushalt hinzufügen. So können alle Generationen per Videoanruf in Kontakt treten. Zudem kann das smarte Display Benachrichtigungen verschicken, falls im Haus der Großeltern etwas passiert ist oder sie Hilfe brauchen.

Im Google Store können Interessenten ab sofort ihr bestehendes Abo auf das neue Nest Aware umstellen.