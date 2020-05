GoSun Flow reinigt Wasser per Knopfdruck – angetrieben von Sonnenlicht

Wer sich öfter und längere Zeit in der freien Natur aufhält, steht vor der Frage: Wo bekomme ich sauberes Trinkwasser her? Abhilfe verspricht das portable Flow-System von GoSun. Von Solarenergie angetrieben soll es Wasser etwa aus einem Bach oder Teich filtern und nahezu alle Krankheitserreger entfernen.

Die Entwickler von GoSun versprechen, dass ihr Flow-System verunreinigtes Wasser zu 99,99 Prozent von Erregern säubert. Es soll sich zum Trinken sowie zum Händewaschen, Duschen und für den Abwasch nutzen lassen.

©GoSun Inc. 2020 fullscreen Zum Filtersystem lässt sich ein faltbares Waschbecken dazu bestellen.

Lass die Sonne die Arbeit machen

GoSun Flow verwendet einen dreifachen Filter, durch den das verunreinigte Wasser gepumpt wird. Das System soll einen Liter Wasser in nur einer Minute reinigen – per Knopfdruck. Manuelles Pumpen, wie von anderen Systemen bekannt, ist überflüssig. Den Strom bezieht das Gadget via Solarpanel auf der Außenseite der Transporthülle. Alternativ kann GoSun Flow die Energie mithilfe eines USB-Kabels von Deinem Smartphone tanken. Im Inneren des Systems befindet sich neben der Pumpe und dem Dreifachfilter eine Powerbank. Voll aufgeladen soll sie genug Strom liefern, um bis zu 100 Gallonen Wasser zu filtern – das sind knapp 380 Liter.

Übrigens: Du bist nicht zwingend auf die elektrische Pumpe angewiesen. Du kannst den Dreifachfilter auch direkt an den im Lieferumfang enthaltenen Wasserbehälter schrauben und so sauberes Wasser erhalten. Oder Du hältst den ebenfalls mitgelieferten Schlauch ins Wasser, schließt ihn an den Filter an und trinkst wie mithilfe eines Strohhalms aus dem Bach oder der Pfütze.

©GoSun Inc. 2020 fullscreen Das Basis-Paket enthält den Filter, den Wasserbehälter und die nötigen Schläuche.

Welches Paket darf es sein?

Das System ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Das Basis-Paket besteht aus dem GoSun Flow inklusive Filter, Pumpe, Wasserbehälter und Schläuchen. Du kannst also überall und jederzeit das Wasser filtern – mithilfe des Filters, des Wassersacks und der Schläuche auch ohne elektrische Hilfe.

Mehr Komfort bietet das faltbare Waschbecken samt Wasserhahn. Sogar zum Duschen eignet sich das Wasserreinigungssystem. Dazu bedarf es zusätzlich einer Wasserheizung und eines smarten Thermometers, die Du ebenfalls bei GoSun bekommst.

Riesiger Erfolg auf Indiegogo

Hinweis zu Crowdfunding Crowdfunding-Kampagnen beinhalten ein finanzielles Ausfallrisiko für Unterstützer. Informiere Dich daher vorher über Deine Rechte und Rückerstattungsmöglichkeiten.

Erhältlich ist GoSun Flow noch nicht, aber das Finanzierungsziel auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo wurde bereits um 800 Prozent überschritten. Das System dürfte also bald in Produktion geht. Das Basis-Paket gibt es derzeit für 138 Euro, es soll ab August verschickt werden. Für 184 Euro bekommst Du das faltbare Waschbecken und den Wasserhahn dazu.