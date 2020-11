Honor Band 6 vorgestellt: Ist das noch ein Fitness-Tracker?

Handelt es sich immer noch um einen Fitness-Tracker – oder ist es schon eine Smartwatch? Das neue Honor Band 6 lässt die Grenzen zwischen den Wearable-Kategorien verschwimmen. Mit seinem Full-Screen-Display sieht der Fitness-Tracker aus wie eine Mini-Version der Smartwatch Honor Watch ES.

Honor hatte es bereits angeteasert, jetzt ist es offiziell: Das Honor Band 6 ist da – mit einem Full-Screen-Display, das nahezu die gesamte Oberfläche des Tracker-Moduls einnimmt. Der AMOLED-Touchscreen misst 1,47 Zoll und löst mit 194 x 368 Pixeln auf. Der Vorgänger, das Honor Band 5, besitzt einen 0,95 Zoll kleinen Bildschirm.

Das neue Design weicht die Grenzen zwischen Fitness-Trackern und Smartwatches auf und dürfte die Bedienung des Wearables noch einmal komfortabler machen. Neben einem physischen Knopf am Gehäuse, der den Tracker aufweckt, gibt es nun auch die Möglichkeit zur Gestensteuerung, wie Gadgets & Wearables berichtet .

Zahlreiche Fitness- & Health-Features

Die Sport- und Gesundheitsfunktionen des Vorgängermodells sind ebenfalls an Bord. Das Honor Band 6 bietet zehn verschiedene Sportmodi und zeichnet die für Fitness-Tracker üblichen Daten auf – unter anderem Schritte, Schlaf und Herzfrequenz. Auch die Überwachung des Menstruationszyklus ist mithilfe des Wearables möglich. Darüber hinaus ist ein SpO2-Sensor an Bord, der die Sauerstoffsättigung des Bluts ermittelt und so Anhaltspunkte für den aktuellen Gesundheitszustand liefert.

Die smarten Features umfassen unter anderem einen Sprachassistenten, Musiksteuerung, das Anzeigen von Smartphone-Benachrichtigungen und einen NFC-Chip. Das Honor Band 6 ist also auch für kontaktloses Bezahlen gerüstet. Die Kommunikation mit dem Smartphone erfolgt via Bluetooth 5.0. Energie bezieht der Tracker-Smartwatch-Hybrid aus einem 180-mAh-Akku, der bis zu zwei Wochen durchhalten soll.

Honor Band 6: Preise & Verfügbarkeit

Das Honor Band 6 ist in China bereits vorbestellbar und kommt dort am 11. November in den Handel. Das Armband ist in den Farben Schwarz, Grau und Pink erhältlich. Die Preise liegen bei 249 Yuan (umgerechnet rund 32 Euro) für die Version ohne NFC und 289 Yuan (etwa 37 Euro) für den Fitness-Tracker mit NFC-Chip. Wann der internationale Verkaufsstart erfolgt, ist bislang nicht bekannt.