Huawei Band 6 und Watch Fit Elegant ab März in Deutschland erhältlich

Ende März gibt es zwei neue Wearables auf dem Markt: das Huawei Band 6 sowie die Huawei Watch Fit Elegant. Das chinesische Unternehmen hat sich zum Release in Deutschland noch eine kleine Aktion überlegt.

Denn wer den Fitness-Tracker oder die Smartwatch vor dem 31. März 2021 im offiziellen Huawei Store kauft, bekommt für einen Euro mehr die Körperfettwaage dazu. Diese würde normalerweise 70 Euro kosten.

Huawei Band 6: Leichtgewicht am Handgelenk

Der Fitness-Tracker Huawei Band 6 ist seit November 2020 bereits in China erhältlich, ab dem 23. März wird es ihn nun auch in Deutschland geben. Preislich liegt der Tracker laut Caschys Blog bei 59 Euro. Es gibt ihn in Schwarz, Weiß, Orange und Blau. Mit 18 Gramm ist er ein echtes Leichtgewicht, verfügt über ein OLED-Touch-Display mit einer Diagonale von 1,47 Zoll. Weitere Features sind die Analyse des Schlafs und Stresslevels, das Tracking des Menstruationszyklus' und die Steuerung der Musik.

Hingucker: Huawei Watch Fit Elegant

Am selben Tag erscheint auch die Huawei Watch Fit Elegant, die 129 Euro kosten soll. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Smartwatch von Huawei dieses Design-Upgrade erhalten wird. Es handelt sich bei dem Modell tatsächlich um eine optische Anpassung, denn an den Features, der Soft- oder Hardware ändert sich nichts. Mit 27 Gramm ist die Smartwatch ein paar Gramm schwerer als das Vorgängermodell, das liegt aber in erster Linie daran, dass das Uhrengehäuse nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Metall ist.

