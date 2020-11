Huawei Watch GT2 Pro erscheint als Version mit Mondphasen-Tracking

Die Huawei Watch GT2 Pro bekommt einen weiteren Ableger: Mit der Moon Phase Collection richtet sich Huawei an Mond-Fans, Mondfühlige und Personen, die sich nach den Gezeiten richten. Die Smartwatch mit Mondphasen-Tracking und Gezeiteninformationen ist zunächst allerdings nur im Mittleren Osten verfügbar.

Die Huawei Watch GT2 ist erst 2019 erschienen und hat schon zahlreiche Editionen an die Seite gestellt bekommen. Allerdings sind nicht alle Versionen überall erhältlich, und so startet die Moon Phase Collection der Watch GT2 Pro zunächst ausschließlich in Saudi-Arabien. Interessenten gäbe es aber sicher auch hierzulande, die spezielle Variante der Smartwatch bietet laut Pressemitteilung nämlich spannende neue Widgets.

Sag mir, wie der Mond steht, und ich sag Dir, wie Du schläfst

Beim Blick auf die Uhr erfährst Du direkt, wann Sonne und Mond aktuell auf- und untergehen. Ein spezielles Zifferblatt der Moon Phase Collection verrät zudem, in welcher von acht Mondphasen wir uns gerade befinden. Außerdem informiert es über die Gezeiten, also über Ebbe und Flut, sowie über bestimmte Himmelskonstellationen. Eigentlich gehört der Mensch nicht zu den Lebewesen mit Gezeitenrhythmus. Dennoch würden 40 Prozent beklagen, "dass sie während bestimmter Mondphasen schlechter schlafen", erklärt der Chronobiologe Christian Cajochen von der psychiatrischen Uniklinik in Basel gegenüber der Zeit.

Die neuen Features stecken in der bekannten Huawei Watch GT2 Pro mit ihrem Titangehäuse, der Keramikrückseite und Front aus Saphirglas. Das 1,39 Zoll große AMOLED-Display lässt sich mit über 200 verschiedenen Zifferblättern individualisieren. Ein weiteres Argument für die Huawei-Smartwatch ist ihre Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen – selbst bei täglicher Nutzung der zahlreichen Gesundheits- und Fitnessfunktionen.

Moon Phase Collection: Verfügbarkeit & Preis

In Saudi-Arabien ist die Huawei Watch GT2 Pro Moon Phase Collection ab sofort in der Sportvariante zum Preis von 999 Saudi-Riyal (umgerechnet rund 220 Euro) erhältlich. Die Classic-Variante kostet 1.099 SAR (etwa 245 Euro). Nicht nur für alle Mondfühligen bleibt zu hoffen, dass die edle Smartwatch mit Mondphasen-Tracking auch hierzulande erscheint.