Mehr Vernetzung für mehr Sicherheit: Die smarte Innenkamera von Netatmo lässt sich jetzt mit dem Apple-Service HomeKit Secure Video verknüpfen. In Apples Home-App kannst Du dann die Aufnahmen der Kamera ansehen und verwalten.

Ein neues Update macht die smarte Innenkamera fit für HomeKit Secure Video, teilt Netatmo in einer Pressemitteilung mit. Nutzer können die Kamera in ihr per Apple Home Kit vernetztes Zuhause einbinden.

Die Aufnahmen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt und lassen sich nur von der Kamera und den verbundenen Apple-Geräten wie iPhone oder iPad abspielen. Direkt in der App werden die Aufzeichnungen maximal zehn Tage lang gespeichert, danach kannst Du sie in Deinem iCloud-Speicher ablegen. Alternativ lassen sich die Aufnahmen im Online-Speicher Dropbox oder auf Deinem eigenen FTP-Server sichern.

©Netatmo 2020 fullscreen Die Innenkamera von Netatmo hat den kompletten Raum im Blick.

Netatmo-Innenkamera erkennt Gesichter

Ein Plus der smarten Innenkamera von Netatmo: Sie kann Gesichter unterscheiden und verschiedenen Gruppen zuordnen. Lassen die Mitglieder des Haushalts beim Einrichten der Kamera ihre Gesichter scannen, werden sie anschließend von dem Gerät erkannt. Haustiere kann die Kamera ebenfalls identifizieren. Sie sendet also keinen Alarm, wenn die Katze durchs Bild huscht.

Erfasst die Innenkamera aber einen Fremden, erhältst Du in der Home-App eine entsprechende Nachricht. Die App dient als Steuerungszentrale für Dein Smart Home, über das Du vernetze Komponenten wie Heizkörperthermostate und Leuchten steuern kannst – und jetzt auch die Netatmo-Kamera.

Die Kamera-Software aktualisiert sich automatisch, Du musst das Update nicht extra installieren. Allerdings musst Du die Kamera als Zubehör in der Home-App hinzufügen. Wie das geht, erfährst Du auf der Apple-Supportseite.