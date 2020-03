iPhone-App erinnert Dich ans regelmäßige und richtige Händewaschen

Regelmäßiges und richtiges Händewaschen ist das beste Mittel, um Bakterien und Viren auf der Haut abzutöten und sich vor Infektionen zu schützen. Eine App für Dein iPhone erinnert Dich mit Push-Benachrichtigungen, wann es Zeit für einen Waschgang ist.

Die Hände mit warmem Wasser gründlich nass machen, mindestens 20 Sekunden lang einseifen und abspülen: Das beste Rezept, um Infektionen, Entzündungen und Pickelchen vorzubeugen, ist richtiges und regelmäßiges Händewaschen. Vergisst Du das häufig? Keine Sorge, Dein iPhone erinnert Dich dran: Die App Wash Hands: Stop the Virus erklärt Dir nicht nur, wie Du Deine Hände richtig wäscht, sondern sendet Dir auch Push-Benachrichtigungen, wenn es soweit ist.

Erstelle einen Wasch-Plan – und halte Dich dran!

Der Clou an der App: Du erstellst Dir Deinen Händewasch-Plan praktisch selbst. Die App sendet Dir in regelmäßigen Abständen Reminder, also Push-Benachrichtigungen auf Dein iPhone. Das Timing bestimmst Du selbst. Du hast die Wahl zwischen:

alle 5 Minuten

alle 20 Minuten

alle 40 Minuten

alle 60 Minuten

Je öfter Du Dich in der Öffentlichkeit befindest, desto häufiger solltest Du Dir die Hände waschen – oder sie nach Möglichkeit mit einem alkoholfreien Desinfektionsmittel reinigen. Du solltest den Timer in diesem Fall auf 20 Minuten setzen, besonders, wenn Du Bakterienherde wie Geld oder Halteschlaufen in Bus und Bahn anfasst.

Bist Du viel zu Hause und sitzt gemütlich vor dem Fernseher, reicht es, Deine Hände alle 60 Minuten zu waschen. Du kannst Schritt für Schritt die verschiedenen Timings ausprobieren und so herausfinden, welcher Wasch-Intervall der ideale für Dich ist.