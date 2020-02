Konkurrenz für Dyson? AEG bringt ersten Luftreiniger auf den Markt

Erst vor Kurzem hat Dyson einen neuen Luftreiniger vorgestellt, den Pure Humidify+Cool. Jetzt kündigt AEG ein ganz ähnliches Gerät an. Der Hersteller steigt mit dem AX9 in den Luftreiniger-Markt ein. Das Gerät unterscheidet sich vor allem durch sein Design von der Konkurrenz.

Das neue AEG AX9 soll in der Lage sein, bis zu 99,9 Prozent der im Haushalt vorkommenden Luftverunreinigungen, Partikel und Schadstoffe aus der Luft zu entfernen. Gerade für Menschen mit Allergieproblemen kann ein solcher Luftreiniger hilfreich sein, denn er schafft ein gesünderes Raumklima.

Prismaförmiger Luftreiniger

Auffällig ist das prismaförmige Design des AX9. Seine Luftqualitätssensoren registrieren ultrafeine Partikel. Der aktuelle Luftverschmutzungsgrad wird mit einem sechsstufigen Farbsignal – von Grün bis Braun – am Gerät selbst angezeigt. Die Infos bekommt man aber auch über die dazugehörige App. Der Nutzer kann den Luftreiniger darüber oder direkt am Gerät per Touch-Bedienung steuern.

©AEG 2020 fullscreen Der AX9 von AEG hat die Form eines fünfeckigen Prismas. ©AEG 2020 fullscreen Über ein Touchfeld kann man mit dem Luftreiniger interagieren. ©AEG 2020 fullscreen Zusätzlich gibt es eine App zum AX9.

In der Anwendung bekommt der Nutzer aber noch mehr Informationen. Er kann Daten zur Außenluft abrufen, Reinigungspläne erstellen oder Funktionen wie die Kindersicherung oder den Ionisator aktivieren. Auch der Filterzustand lässt sich über die App ablesen. Genau wie bei Dyson müssen die Filter nach einiger Zeit ausgetauscht werden, was Folgekosten nach sich zieht.

Auch eine günstige Version ist geplant

AEG bringt den Luftreiniger in zwei Größen auf den Markt. Der AX9 ist ab März 2020 in den Farbvarianten Grau und Dunkelgrau verfügbar. Er wird zu einem Preis von rund 650 Euro angeboten und soll die Luft in Räumen bis zu 120 Quadratmetern reinigen können. Eine kleinere und etwas kostengünstigere Variante ist der AX91-404DG. Er ist für Räume mit bis zu 92 Quadratmetern geeignet und kostet rund 550 Euro. Er wird ebenfalls im März veröffentlicht.

Die Luftreiniger von AEG und Dyson unterscheiden sich auf dem Papier bislang nur in ihrem Design. Wie gut der AX9 und sein kleiner Bruder funktionieren, müssen Testberichte zeigen.