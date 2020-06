Der smarte Luftreiniger Xiaomi Mi Air Purifier 3H ist im deutschen Handel angekommen. Durch das Filtern von Pollen, Feinstaub und anderer Luftverschmutzung verspricht der Hersteller mit dem Luftreiniger freies Durchatmen.

Bequem steuerbar per App oder auch per Google Assistant und Amazon Alexa soll der Luftreiniger für frische Luft in der ganzen Wohnung sorgen. Der Mi Air Purifier 3H verfügt über eine rundherum angebrachte Filterschicht mit drei verschiedenen Ebenen. Der primäre Filter ist für größere Substanzen wie Staub zuständig. Der verbaute HEPA-Filter fängt dagegen Mikropartikel wie Keime, Rauchpartikel, Schuppen, Schimmelpilzsporen und Pollen ab. Die dritte Schicht besteht aus Aktivkohle und kann Formaldehyd aus der Luft filtern.

Energieeffizentes Gerät mit Touchscreen

Der Mi Air Purifier 3H soll besonders leise und energieeffizient arbeiten: im Durchschnitt verbraucht er 1 kWh pro Tag und im Schlafmodus etwa 2 Watt. Der Nutzer kann die Luftverschmutzung anhand eines Ampelsystems (rotes, gelbes und grünes Licht) auf dem Display des Luftreinigers einsehen. Auch die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit werden dort angezeigt. Über den verbauten Touchscreen kann der Anwender außerdem zwischen sechs Modi wählen – das geht auch über die zugehörige App.

©Xiaomi 2020 fullscreen Das tonnenförmige Gerät arbeitet mit drei verschiedenen Filterschichten.

Xiaomi empfiehlt den Mi Air Purifier 3H für Räume mit 26 bis 45 Quadratmetern. Diese Raumgröße kommt zustande, da der Ventilator und der neu angepasste bürstenlosen Gleichstrommotor im Inneren pro Minute ungefähr sechs Liter gereinigte Luft ausstoßen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Gadget wird bereits von ersten deutschen Händlern angeboten. Der Preis des Mi Air Purifier 3H liegt bei 199 Euro.

Mehr zum Xiaomi Mi Air Purifier 3H bei SATURN