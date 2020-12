Mit Trinkerinnerung: Fitbit bringt smarte Wasserflasche heraus

Fitness-Tracker, Smartwatches und smarte Waagen: Fitbit hat viele Health-Gadgets in seinem Sortiment. Nun kommt ein weiteres hinzu: eine smarte Wasserflasche. Wieso diese besonders gut mit Wearables des amerikanischen Herstellers harmoniert, erfährst Du hier.

Fitbit hat in Zusammenarbeit mit HidrateSpark eine intelligente Wasserflasche herausgebracht. Sie soll dem Nutzer Bescheid geben, wenn es an der Zeit ist, etwas zu trinken. Voraussetzung ist ein vorhandenes Fitbit-Wearable, mit dem sich die Flasche synchronisiert.

Nötige Wasserzufuhr wird genau berechnet

Anhand der gesammelten Daten auf der Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 oder ähnlichen Modellen wird ein tägliches Trinkziel errechnet. Dazu werden laut Blogeintrag "physiologische wie biologische Faktoren" herangezogen. Dazu gehören vermutlich Alter, Gewicht und Geschlecht. Ebenso spielen Werte wie die Höhenlage, das Wetter und nicht zuletzt die körperliche Aktivität eine Rolle.

Um die Trinkflasche als Trinkerinnerung zu nutzen, muss der Fitbit-Account mit der HidrateSpark-Flasche und der zugehörigen Hersteller-App verbunden werden. Das ist via Bluetooth möglich. Ist es an der Zeit, etwas zu trinken, leuchtet das LED-Licht am Fuß der Flasche auf. Auf den neuesten Fitbit-Wearables wie der Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 und Fitbit Inspire 2 kannst Du den Stand Deiner Flüssigkeitszufuhr in Echtzeit am Handgelenk sehen.

Intelligente Flasche derzeit nur in den USA

Die Flasche besteht aus Edelstahl und soll ihren Inhalt bis zu 24 Stunden lang kühlen können. Sie wird über einen aufladbaren Akku betrieben. Es gibt sie in vier Ausführung von Schwarz bis Silbergrau. Die smarte Trinkflasche kostet umgerechnet knapp 62 Euro. Interessenten können sie auf der US-Herstellerseite von Fitbit ab sofort bestellen. Ob und wann sie auch hierzulande verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

