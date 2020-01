Nachgezählt: Hier haben Fitbit-Nutzer die meisten Schritte gemacht

Besitzer von Fitness-Trackern wissen genau, auf wie viele Schritte sie im Jahr kommen. Wie es um den Rest der Welt bestellt ist, beantwortet Wearables-Hersteller Fitbit – zumindest für die Nutzer seiner Geräte. Demnach haben die Fitbit-User 2019 die meisten Schritte weder in den USA noch Europa zurückgelegt.

Wie bereits im Jahr zuvor haben die Einwohner von Hong Kong 2019 die meisten Schritte getätigt, so Fitbit per Blogpost. Wie viele Schritte genau die Bewohner der asiatischen Metropole gegangen sind, verrät Fitbit allerdings nicht.

Deutschland ist nicht mehr in den Top Five

Platz zwei und drei sicherten sich wie 2018 Spanien und Irland. Neu in den Top Five sind Italien auf Platz vier und Singapur auf dem fünften Rang. Deutschland gehört nicht mehr zu den besten Fünf, 2018 hatten wir es mit durchschnittlich 9.601 Schritten am Tag noch auf Platz fünf geschafft.

Fitbit hat zusätzlich ermittelt, in welchen Ländern Nutzer seiner Gadgets im vergangenen Jahr am besten geschlafen haben: Die Finnen konnten den ersten Platz verteidigen, gefolgt von Irland, Neuseeland, Belgien und den Niederlanden.

Fitbit-Nutzer aus den USA mit 27 Billionen Schritten

Anders als in den vorherigen Jahren nennt Fitbit keine konkreten Werte zu den Spitzenreitern in beiden Rankings. 2018 hatten die Fitibit-Nutzer in Hong Kong fast 24 Billionen Schritte zurückgelegt, die finnischen User schliefen durchschnittlich 410 Minuten in der Nacht. Wie sich die Zahlen für 2019 unterscheiden, ist nicht bekannt.

Die Auswertung für die USA ist genauer. 27 Billionen Schritte, zwölf Milliarden Minuten Schlaf und 119 Milliarden aktive Minuten kamen demnach 2019 in den Vereinigten Staaten zusammen genau wie im Vorjahr. Besonders viele Schritte legten US-Nutzer am 15. Mai zurück, am erholsamsten schliefen sie am 12. Januar.