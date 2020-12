Neo: Vodafone präsentiert Smartwatch für Kinder mit Disney-Motiven

Vodafone goes Disney: Mit der Neo hat der Mobilfunkriese 2021 eine Smartwatch für Kinder im Angebot – mit süßen Disney-Zifferblättern und in knalligen Farben.

Entdecken, spielen, Spaß haben und dabei vernetzt bleiben: Vodafone kündigt für Anfang 2012 eine Smartwatch an, die Dein Kind spielerisch an moderne Technik am Handgelenk heranführt. Die bunte Neo ist in Zusammenarbeit mit Disney entstanden, Animationen von beliebten Zeichentrick-Charakteren aus den Häusern Disney, Pixar, Marvel und Star Wars schmücken auf Wunsch das Farbdisplay.

Fit und sicher – ganz spielerisch

Kinder, die in der heutigen, stark digitalisierten Zeit aufwachsen, kommen früh mit Technik in Berührung. Das ist wichtig, wenn sie sich später im Leben gut durch die Medien- und Berufslandschaft navigieren wollen. Die Vodafone Neo soll einen kindgerechten Einstieg in diese Welt bieten und Kinder spielerisch an die Benutzung heranführen, bezieht die Eltern dabei ständig mit ein.

Eltern können über die App Vodafone Smart auf ihrem Smartphone oder Tablet permanent mit ihrem Kind in Kontakt bleiben. Fühlt sich das Kind in einer Situation unwohl, kann es die Eltern jederzeit kontaktieren. Zusätzlich können Eltern auch das Aktivitätsprofil ihres Kindes einsehen – und so dafür sorgen, dass immer genug Bewegung im Spiel bleibt.

Die Vodafone Neo ist ab nächstem Jahr erhältlich. Wann genau, steht noch nicht fest. Interessenten können sich ab sofort registrieren lassen und bleiben dadurch auf dem Laufenden, wann der Marktstart ansteht.