Netatmo präsentiert smartes Thermostat mit OpenTherm-Anbindung

Der französische Smart-Home-Hersteller Netatmo hat ein neues smartes Thermostat vorgestellt. Es ist mit OpenTherm-Heizkesseln kompatibel. Dank dieser Anbindung soll sich die Heizung fernsteuern lassen und Energie gespart werden.

Besitzer eines OpenTherm-Heizkessels können diesen mit dem "Modulierenden Smarten Thermostat" von Netatmo verbinden. Die Heizung kann über die Home+Control-App auf dem Smartphone oder Tablet gesteuert und Heizpläne eingerichtet werden. So lässt sich beispielsweise die Heizung schon wärmer stellen, während der Nutzer noch auf dem Heimweg von der Arbeit ist.

Wer nicht gerne mit der App hantiert, kann die Heizung aber auch manuell über das Thermostat einstellen oder via Apple-HomeKit per Sprachbefehl steuern.

Was ist OpenTherm? Bei OpenTherm handelt es sich um ein herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll, das zur Regelung von Zentralheizungen durch Raumthermostate entwickelt wurde. Es ermöglicht den Datenaustausch zwischen smartem Thermostat und Heizungskessel.

Smartes Thermostat hilft beim Energiesparen

Die Auto-Adapt-Funktion des neuen Netatmo-Thermostats stellt die Heizungen je nach Außentemperatur und thermischen Eigenschaften des Gebäudes ein, z. B. Wärmespeicherung und -dämmung. So wird nur geheizt, wenn es wirklich notwendig ist. Die OpenTherm-Technologie optimiert darüber hinaus den Warmwasserkreislauf.

Wenn der Nutzer einmal in den Urlaub fährt, kann er per App den Abwesenheitsmodus aktivieren – das Thermostat reguliert dann selbstständig das Heizverhalten. So wird laut Netatmo langfristig der Energieverbrauch gesenkt.

Das Modulierende Smarte Thermostat von Netatmo ist ab sofort für rund 240 Euro (UVP) erhältlich.