Angriff auf Pinterest: Im App Store von Apple gibt es eine neue Facebook-App namens Hobbi. Die digitale Bilderwand mit deutlichen Anleihen bei Pinterest ermöglicht es Kreativen und DIY-Bastlern, ihre Ideen und Projekte zu präsentieren.

Hobbi lockt mit zarten Farben, klarem Design und schönen Bildern: Die App funktioniert ähnlich wie Pinterest, ist aber ein wenig anders aufgebaut: Anstatt über die digital gepinnten Einträge auf eine weitere Seite zu verlinken, laden die Nutzer ihre Ideen direkt als Foto zu Hobbi hoch. Bildergalerien und Fotostrecken sind ebenfalls drin, sodass sich der gesamte Schaffensprozess eines Projekts abbilden lässt – egal ob es sich ums Töpfern, Kochen oder Sticken dreht.

©NPE Team/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Das Design ist klar und intuitiv: die Hobbi-App von Facebook.

Schönes entdecken, Interessantes merken

Du lässt Dich gern von den Projekten und Fotos anderer inspirieren und zum Nachmachen anregen? Dann kannst Du sie bei Hobbi in Kollektionen ablegen, die den Pinnwänden bei Pinterest entsprechen: Du speicherst einen Post und entscheidest Dich, in welchen Ordner er wandern soll. So kannst Du Dir Alben zu bestimmten Themen anlegen und behältst alle wichtigen Posts im Blick.

Die Kollektionen sollen zudem den Kreativen helfen, ihre Projekte zu strukturieren – und als Motivationsspritze dienen. Dokumentiert eine Fotostrecke einen konstanten Fortschritt, kann das bei allen möglichen Projekten von Pflanzenzucht über Sport bis Ernährungsumstellung als zusätzlicher Ansporn dienen, am Ball zu bleiben.

In Deutschland bislang nicht verfügbar

Hobbi ist bislang nur in den USA und einigen weiteren Ländern und ausschließlich für iOS-Geräte erhältlich. Ob die App auch in Deutschland sowie für Android-Geräte erscheint, ist nicht klar.