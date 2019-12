Nicht nur Smartwatches: Smarte Turnschuhe von Huami auf der CES?

Anfang Januar schaut die ganze Tech-Welt wieder nach Las Vegas, wo internationale Hersteller auf der Consumer Electronics Show (CES) ihre Neuheiten vorstellen. Huami wird auf der Elektronikmesse die neuen Produkte seiner Amazfit-Reihe präsentieren. Gehören dazu erstmals smarte Turnschuhe?

Bislang ist der chinesische Hersteller vor allem für seine Smartwatches bekannt. Ein neues Poster, das Huami auf dem chinesischen Mikroblogging-Service Weibo geteilt hat, deutet jedoch daraufhin, dass der Hersteller sein Portfolio auf andere Wearables ausweitet.

Von Kopf bis Fuß? Huamis Amazfit-Serie wird erweitert

Das Poster zeigt die Silhouette einer weiblichen Läuferin. Besonders akzentuiert sind Handgelenk, Ohren und Schuhe – ein Hinweis darauf, dass Huami Wearables für all diese Bereiche des Körpers vorstellen wird. Hinter dem Motto "Leap over Limits", was übersetzt "Setze Dich über Deine Grenzen hinweg" bedeutet, verbergen sich laut Gadgets & Wearables "nicht nur Smartwatches".

Um was es sich bei diesen neuen Produkten außerhalb der Smartwatch-Sparte handelt, verrät Huami nicht. In einer Pressemitteilung des Herstellers heißt es nur, dass "das Amazfit-Portfolio über die Grenzen von Smartwatches hinaus erweitert" wird. Außerdem ist die Rede von "mehreren neuen innovativen Produktserien", die auf der CES 2020 enthüllt werden.

Smarte Schuhe und In-Ear-Kopfhörer?

Empfehlungen des Autors: Smart Living Diese smarten Schuhe ziehe ich mir gerne an!

Smarte Turnschuhe, die Schritte direkt am Fuß messen, würden ins besagte Portfolio gut passen. Huami wäre jedoch nicht der erste Hersteller, der Schuhe als Wearables entwickelt. Marken wie Sensoria, Under Armour und Nike haben bereits smarte Fußbekleidungen auf den Markt gebracht.

Das Poster von Huami legt zudem die Vermutung nahe, dass auch In-Ear-Kopfhörer mit Sportfunktionen auf der CES 2020 präsentiert werden könnten.