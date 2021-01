Oppo Band: Launch in Europa steht offenbar kurz bevor

Ist das Oppo Band auch bald in Europa zu haben? Bisher war der günstige Fitness-Tracker nur in China erhältlich, jetzt hat er auch eine europäische Zertifizierung bekommen.

Bereits vor einigen Monaten hat der chinesische Hersteller Oppo einen interessanten neuen Fitness-Tracker vorgestellt – zunächst jedoch nur für den chinesischen Markt. Jetzt könnte das Oppo Band bald auch in Europa erscheinen. Das Sportarmband hat nämlich eine Zertifizierung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EEC erhalten, berichtet GizmoChina. Damit sei der Weg frei für einen baldigen Verkaufsstart außerhalb Chinas.

Das kann das günstige Oppo Band

Das Oppo Band bietet ein 1,1 Zoll großes AMOLED-Farbdisplay mit einer Auflösung von 126 x 294 Pixeln. Dank einer Auswahl an mehr als 160 verschiedenen Zifferblättern kannst Du das Design des Fitness-Trackers ganz nach Deinen Vorlieben gestalten. Das Fitnessarmband hat zwölf Sportmodi an Bord, zu denen beispielsweise Laufen, Rudern oder Badminton zählen. Zudem misst das Oppo Band Deinen Puls und kann den Blutsauerstoffgehalt ermitteln – sogar im Schlaf. Der Akku des Trackers fasst 100 mAh und soll laut Hersteller bis zu 14 Tage durchhalten. Das Aufladen dauert dann circa 1,5 Stunden.

Möglicher Launch-Termin für den Tracker

In China ist das Oppo Band in drei Varianten erhältlich: Die Standardversion kostet dort 199 Yuan, umgerechnet etwa 25 Euro. Zudem gibt es eine Fashion-Version mit NFC-Chip für 249 Yuan (rund 32 Euro) und eine zum Jubiläum eines Animes veröffentlichte Version namens Oppo Band Eva für 299 Yuan (rund 38 Euro). In Europa wird es vermutlich nur die Standardvariante zu kaufen geben. Über den Preis für den internationalen Markt ist noch nichts bekannt. Der Launch könnte zusammen mit der Vorstellung der neuen Oppo-Find-X3-Serie erfolgen, die für März geplant ist. Aber auch ein früherer Verkaufsstart ist denkbar.