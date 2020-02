Oral-B iO: Smarte elektrische Zahnbürste mit innovativem Magnetantrieb

Saubere Sache: Procter & Gamble hat den Preis und Details zu den innovativen Features der neuen elektrischen Zahnbürste Oral-B iO bekannt gegeben. Auf der CES 2020 hatte der Konzern seine smarte Putzhilfe erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Oral-B iO soll im Sommer zum Preis von 299 Euro in den Handel kommen. Den hohen Verkaufspreis begründet der Hersteller mit einem neuartigen Magnetantrieb und den intelligenten Funktionen.

Magnettechnik und Künstliche Intelligenz

Dank reibungsarmem Magnetantrieb soll die Oral-B iO leiser und schonender reinigen als Modelle mit mechanischem Antrieb, Mikrovibrationen sorgen laut Hersteller für ein außergewöhnlich gründliches Putzergebnis. Zudem sollen Sensoren in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz (KI) erkennen, welche Bereiche gründlicher zu putzen sind, und den Nutzer via Oral-B-App darauf hinweisen. Dazu verbindet sich die Zahnbürste per Bluetooth mit dem jeweiligen Smartphone.

Oral-B iO zeigt per Smiley, ob Du richtig putzt

Empfehlungen des Autors: Smart Living Oral-B Genius X 20000N im Test: Brauche ich eine Zahnbürste mit KI?

Die Oral-B iO besitzt darüber den von anderen Oral-B-Modellen bekannten Drucksensor, der vor zu großem Druck beim Putzen schützt. Auf dem integrierten Display der Zahnbürste erscheint dann ein Smiley mit herabgezogenem Mundwinkel, außerdem leuchtet ein rotes Licht. Ist alles in Ordnung, gibt's ein Lächeln samt grünem Licht. Das Display zeigt zudem einen zweiminütigen Putz-Timer an, begrüßt den Nutzer am Morgen und informiert über die verfügbaren Modi.