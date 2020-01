Polar H9: Günstiger Herzfrequenz-Sensor für Ausdauersportler

Polar erweitert sein Sortiment an Fitness-Trackern und Herzfrequenzmessern: Mit dem wasserdichten Brustgurt H9 präsentiert der finnische Hersteller ein Fitness-Gadget, das aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses gut für Einsteiger geeignet ist.

Der Polar H9 ist ein Brustgurt, mit dem Du beim Sport Deine Herzfrequenz in Echtzeit misst. Die Messung am Körper liefert exaktere Ergebnisse als Pulsuhren, die Du am Handgelenk trägst. Der neue Brustgurt von Polar ist eine sinnvolle Ergänzung für Ausdauersportler, die genau wissen möchten, mit welchem Puls sie beispielsweise auf dem Laufband unterwegs sind beziehungsweise waren und wie viel Kalorien sie dabei verbraucht haben.

Empfehlungen des Autors: Tech 6 Smartwatch-Alternativen zur Apple Watch für iPhone-Nutzer

Der Polar H9 ist die günstige Alternative zum Brustgurt-Herzfrequenzmesser H10 und dem Puls-Sensor OH+ von Polar, die bei professionellen Ausdauersportler wie Triathleten beliebt sind. Die Gadgets des Herstellers ermitteln die Herzfrequenz besonders genau, heißt es in der Pressemitteilung.

Interner Speicher und mehr Pairing-Möglichkeiten

Der Polar H9 ist mit einem On-Bord-Speicher ausgestattet. Wer mit dem Brustgurt Sport treibt, kann sein Smartphone also zu Hause lassen. Die Daten werden auf dem Gerät gespeichert und nach dem Training via Bluetooth in die Polar-Beat-App übertragen und detailliert ausgewertet.

©Polar 2020 fullscreen Den Polar-H9-Herzfrequenzmesser schnallst Du Dir um die Brust.

Im Fitnessstudio lässt sich der Brustgurt via Smartphone mit Laufbändern, Fahrradcomputern und Kardiogeräten koppeln (Pairing), die Bluetooth-kompatibel sind oder die Fünf-Kilohertz-Funkfrequenz oder den Funkstandard ANT+ unterstützen. Strom tankt der H9 per Knopfzelle, die Batterie soll etwa 400 Stunden durchhalten. Es gibt ihn in den beiden Größen XS bis S und M bis XXL.