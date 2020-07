Polar Unite: Günstige Fitness-Smartwatch mit Schlaftracking ist da

Der Hersteller für Sport- und Fitnessuhren Polar präsentiert sein neustes Modell Unite. Die Lifestyle-Smartwatch ist leichter und erschwinglicher als andere Modelle des Herstellers. Außerdem ist sie wasserdicht.

Die Unite besitzt einen runden, farbenfrohen Touchscreen und ein wählbares Armband aus Silikon, Leder oder Stoff. Sie arbeitet mit einem optischen Pulssensor am Handgelenk, GPS nutzt sie via Smartphone-Koppelung. Die Funktionen der Smartwatch umfassen eine Schlafanalyse, geführte Atemübungen und Fitness-Aufgaben, die laut Hersteller intelligent und individuell auf den Nutzer zugeschnitten sind.

Smarte Fitness-Begleitung mit Trainingstagebuch

Die Smartwatch zeigt Dir die Herzfrequenz in Zonen unterteilt an. So weißt Du jederzeit, wie hart Du trainiert hast. Bei unterschiedlich intensiven Trainingseinheiten informiert Dich die Unite, welchen Nutzen Dir jede einzelne Einheit verschafft hat. Und jeden Tag stellt Dir die Uhr Fitness-Aufgaben, die sich nach Deiner Tagesform und Erholung richten. Es gibt außerdem

ein automatisches Trainingstagebuch, das Schlaf- und Aktivitätsdaten speichert.

Schlaf- und Erholungsanalyse für weniger Stress

Trägst Du die Smartwatch in der Nacht, erfasst sie Deine Schlafphasen. Eine Erholungsanalyse gibt Dir täglich Auskunft darüber, wie gut Du Dich in der Nacht von Stress und dem Training erholt hast. Geführte Atemübungen sollen dabei helfen, Stress im Alltag entgegenzuwirken.

Die Polar Unite ist ab sofort zu einem Preis von knapp 150 Euro verfügbar. Ein Silikonarmband in den Farben Schwarz, Weiß, Pink und Blau lässt sich standardmäßig dazu bestellen. Verschiedene andersfarbige Bänder gibt es separat.

