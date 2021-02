Polar Verity Sense: Diesen Pulsmesser trägst Du, wo Du willst

Fitnessmarke Polar hat einen neuen Pulsmesser im Programm: Der Verity Sense kommt dort zum Einsatz, wo übliche Fitness-Tracker und Pulsgurte beim Ausüben der Sportart stören. Der optische Sensor wird nämlich zum Beispiel am Arm oder an der Schläfe getragen – bietet aber noch mehr Möglichkeiten.

Einfach über den Arm ziehen und loslegen: Der neue Polar Verity Sense misst Deinen Puls beim Sport dort, wo Du es willst. Während Du andere Fitness-Tracker und Smartwatches in der Regel am Handgelenk und Brustgurte um den Brustkorb tragen musst, lässt Dir der optische Sensor von Polar die Wahl. Du kannst ihn laut Hersteller an jeder beliebigen Körperstelle tragen, sodass Du beim Sport die volle Bewegungsfreiheit hast. Fürs Schwimmen gibt es eine Klammer, die den Verity Sense an Deiner Schwimmbrille befestigt. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass der Sensor Hautkontakt hat. Dann kann er die Herzfrequenz bei Deinem Workout messen und speichern.

Polar Verity Sense: Technische Daten & Preis

Der Verity Sense kann unabhängig vom Smartphone genutzt werden, da er 16 MB internen Speicher für bis zu 600 Stunden Trainingszeit mitbringt. Du kannst den Sensor aber auch mit Deinem Smartphone, einer Smartwatch oder ANT+-kompatiblen Fitnessgeräten wie Indoor-Bikes verbinden und Deine Herzfrequenz immer im Blick behalten. Der kleine runde Sensor selbst besitzt einen Durchmesser von 30 mm und wiegt 5 Gramm. Das Armband plus Halterung wiegt 12 Gramm und kann in der Waschmaschine gewaschen werden. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 20 Stunden an. Wasserdicht ist der Tracker bis zu einer Wassertiefe von 50 m.

Der Polar Verity Sense ist in zwei verschiedenen Armbandgrößen erhältlich: XS - S und M - XXL. Der optische Pulssensor kostet 89,95 Euro und wird ab dem 17. Februar ausgeliefert. Im Lieferumfang enthalten sind der Sensor, ein Armband, ein USB-Ladegerät, eine Befestigungsklammer für Schwimmbrillen und eine Aufbewahrungstasche.

