Psssst! Mieles neue Kaffeevollautomaten sind besonders leise

Der Duft von Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen – davon lassen wir uns gern wecken. Vom lauten Geräusch eines Mahlwerks weniger. Miele hat bei seinen neuen Kaffeevollautomaten an der Lautstärke geschraubt und verspricht besonders leise Geräte.

Die CM5-Silence-Geräte besitzen ein bis zu 50 Prozent leiseres Mahlwerk als die Vorgängermodelle, verkündet Miele per Pressemitteilung. Dadurch sollen die Kaffeevollautomaten auch im Home-Office kaum von der Arbeit ablenken. Wie sich die Lautstärke konkret in Dezibel geändert hat, verrät der Hersteller aber nicht.

Kaffeevollautomat mit Kannenfunktion

Das integrierte Kegelmahlwerk der CM5-Silence-Geräte soll die Kaffeebohnen zudem sehr aromaschonend behandeln. Die Vollautomaten können sieben Kaffeekreationen zubereiten, darunter Ristretto, Espresso, Cappuccino und Latte macchiato. Für Paare praktisch: Der Vollautomat befüllt bei Bedarf zwei Tassen gleichzeitig. Und wenn sich die ganze Familie ankündigt, ermöglicht die Kannenfunktion für bis zu sechs Tassen, dass der Besuch seinen Kaffeedurst schnell stillen kann.

Individuelle Genießerprofile

©Miele 2020 fullscreen Von Bronze bis Brombeerrot: Die Silence-Kaffeevollautomaten gibt es in fünf Farbvarianten.

Bei manchen Modellen kannst Du zudem sogenannte Genießerprofile erstellen, in denen Du die jeweils gewünschte Menge an Bohnen und Wasser sowie die Temperatur nach Deinen Wünschen festlegst. Nach getaner Arbeit spülen die C5-Geräte selbstständig die Milchleitungen durch, sofern sie auch Milch zubereitet haben. Wassertank, Abtropfschale und Restebehälter können in die Spülmaschine. Die Brüheinheit kannst Du unter dem Wasserhahn reinigen.