Retro rules: Harley Davidson präsentiert sein erstes E-Bike

Einmal eine Harley Davidson besitzen: Das ist ein Traum vieler Fans des motorisierten Fahrens. Dieser könnte jetzt auf andere Weise in Erfüllung gehen als gedacht, denn der ikonische US-Hersteller wagt sich in ganz neue Gefilde – den E-Bike-Markt.

Harley Davidson hat die Marke Serial 1 Cycle Company gegründet, die im Frühjahr 2021 eine erste Produktlinie an E-Bikes auf den Markt bringen will. Der erste Prototyp setzt ganz auf Nostalgie.

E-Bike auf den Spuren der ersten Harley Davidson

fullscreen Das erste E-Bike von Harley Davidson verbindet moderne Technik mit Retrocharme. Bild: © PRNewswire 2020

Der Name der Firma ist eine Hommage an das erste Motorrad von Harley Davidson, das 1903 produziert wurde und den Spitznamen "Serial Number One" trug. Und auch das Aussehen des vorgestellten Bikes setzt mit seinem schwarzen Gestell, weißen Reifen, Ledersitz und Ledergriffen ganz auf das Retrodesign. Details zu den Spezifikationen gibt es bislang nicht. Erste Bilder und das Video legen jedoch nahe, dass das E-Bike einen Mittelmotor mit Riemenantrieb besitzt. Außerdem sind offenbar sowohl Akku als auch Vorder- und Rücklicht in den Rahmen integriert. Wie viel das E-Bike kosten wird, verrät der Hersteller bislang nicht.

Der E-Bike-Markt ist im Aufschwung

Das motorisierte Fahrrad wurde laut Harley Davidson innerhalb der Firma entwickelt, bis entschieden wurde, den E-Bike-Zweig als Marke Serial 1 auszugliedern. Die Leitung der E-Bike-Firma wird von ehemaligen Harley-Davidson-Mitarbeitern übernommen.

Der Absatz von E-Bikes steigt weiter an: "Der weltweite E-Bike-Markt wurde für 2019 auf über 15 Milliarden Dollar geschätzt und wird laut Prognosen zwischen 2020 und 2025 jährlich um mehr als 6 Prozent wachsen", heißt es in der Pressemitteilung des Herstellers. Im vergangenen Jahr wurden laut Statista weltweit 35 Millionen E-Bikes verkauft.

