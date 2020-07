Ring Alarm: Smartes Alarmsystem bald in Deutschland verfügbar

Ring erweitert sein Angebot: Der Hersteller von Smart-Home-Technologien macht sein Alarmsystem Ring Alarm ab Ende Juli auch für deutsche Kunden verfügbar.

Ring Alarm ist ein Paket aus fünf Geräten, die gemeinsam für eine flexible Heimüberwachung sorgen sollen. Die Einrichtung erfolgt wie auch bei den Video-Türklingeln und Sicherheitskameras des Herstellers in der Ring-App.

Ring Alarm: Fünf Geräte sorgen für Sicherheit

©Ring 2020 fullscreen Das Security-Kit von Ring auf einen Blick.

Im Paket enthalten sind:

Basisstation

Keypad

Bewegungsmelder

Tür-/Fensterkontakt

Signal-Verstärker

Für die Einrichtung verbindest Du zunächst die Basisstation per WLAN oder Ethernet-Kabel mit dem Heimnetzwerk. Dann bringst Du den Tür-/Fensterkontakt an und befestigst den Bewegungsmelder. Nach der Einrichtung in der Ring-App kannst Du Ring Alarm über die App oder das Bedienelement Keypad steuern und scharf schalten. Dafür stehen drei verschiedene Modi zur Verfügung. Der Nutzer erhält zum Beispiel Benachrichtigungen auf sein Smartphone oder Tablet, wenn ein Fenster geöffnet wird oder jemand einen Raum betritt. Die Benachrichtigungen sind anpassbar.

Noch mehr Schutz mit Ring-Protect-Abo

Ring Alarm lässt sich zusätzlich mit anderen Geräten von Ring wie Sicherheitskamera und Videotürklingel koppeln. Wird dann ein Alarm ausgelöst, starten die Kameras automatisch die Aufzeichnung. Die Steuerung per Sprachbefehl via Alexa ist ebenfalls möglich. Auf Wunsch können Besitzer von Ring Alarm auch den kostenpflichtig Service Ring Protect abonnieren. Zum Leistungsumfang gehören die 30-tägige Speicherung der Videoaufzeichnungen, ein Mobilfunk-Reservesystem für die Basisstation, falls die Internetverbindung ausfällt, und eine erweiterte Garantie.

Ring Alarm ist ab dem 21. Juli verfügbar und lässt sich derzeit zum Einführungspreis von 229 Euro vorbestellen.