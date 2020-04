Ring: Bekommen die Sicherheitskameras bald eine Gesichtserkennung?

Macht Hersteller Ring seine Überwachungskameras noch smarter? Laut einem Bericht hat das Unternehmen ausgewählte Nutzer zu möglichen neuen Features für seine smarten Sicherheitskameras befragt. Zu den potenziellen Funktionen gehören demnach die Erkennung von Gesichtern und Autonummernschildern.

Von Matthias Lotzin

Laut dem IT-Portal Ars Technica hat Ring in der vergangenen Woche eine Umfrage unter ausgesuchten Beta-Testern durchgeführt. Der Hersteller habe herausfinden wollen, wie hoch die Akzeptanz für bestimmte neue Funktionen ist. Die wichtigsten und bezüglich des Datenschutzes sensibelsten Features: eine Gesichtserkennung und analog dazu die Identifikation von Autokennzeichen.

Weitere abgefragte Features sind gemäß Ars Technica die Möglichkeit, die Ring-Kameras aus der Ferne zu aktivieren und zu deaktivieren sowie ein visueller und akustischer Alarm. Auf welche Resonanz die verschiedenen Funktionen stießen, schreibt Ars Technica nicht.

Sicher ist sicher! Ring-Produkte bei SATURN kaufen

Ring äußert sich ausweichend zum Bericht

Das Portal Digital Trends hat Ring um eine Stellungnahme zu dem Bericht über die Umfrage gebeten. In seiner Antwort lässt sich das Unternehmen nicht in die Karten blicken, ob es die Gesichts- und Nummernschilderkennung in seine Kameras integrieren will. Ring weist lediglich darauf hin, dass diese Technologien bei anderen Firmen längst im Einsatz seien und das eigene Unternehmen großen Wert auf Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzer lege.

Kritik wegen vermeintlicher Sicherheitsmängel

In der Vergangenheit war Ring wiederholt wegen angeblicher Sicherheitsmängel kritisiert worden. Erst im Februar hatte der Hersteller deshalb die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtend gemacht. Seither benötigen Nutzer zusätzlich zu E-Mail-Adresse und Passwort einen sechsstelligen Einmal-Code, um sich in ihren Ring-Account einzuloggen.