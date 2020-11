Runde Sache: Mit Garmins Schwangerschafts-Tracking durch die Kugelzeit

Garmin hat am Dienstag ein neues Programm für werdende Mütter vorgestellt: Mithilfe des Schwangerschafts-Trackings können Schwangere ihre Gesundheit und ihr Training während dieser aufregenden Zeit im Blick behalten. Zudem liefert das Feature viele nützliche und spannende Informationen.

Wer schwanger ist, hat in der Regel viele Fragen: Wie viel Sport kann ich noch machen? Was sollte ich essen? Wie viel zunehmen? Mit dem neuen Schwangerschafts-Tracking, das Garmin am Dienstag offiziell vorgestellt hat, gibt der bekannte Wearable-Hersteller schwangeren Frauen ein wertvolles Tool an die Hand. Es sammelt unter anderem physiologische Werte und liefert nützliche Informationen. Wie bei vielen Schwangerschafts-Apps ist zudem ein Kontraktionen-Tracker inkludiert. Der Vorteil ist, dass Besitzerinnen von Garmin-Wearables alle diese Werte, Infos und Tools nun an einem Ort sammeln können und im Blick haben.

Das kannst Du während der Schwangerschaft mit Garmin tracken

Das Schwangerschafts-Tracking von Garmin wird in das Menstruationszyklus-Tracking in der Connect-App integriert und ermöglicht einen nahtlosen Übergang. Wer schwanger wird, trägt den geplanten Geburtstermin in die App ein und erhält fortan wöchentlich Informationen zur Größe des Embryos, zu möglichen Schwangerschaftssymptomen sowie Bewegungs- und Ernährungstipps. Du kannst mehr als 30 verschiedene Arten von Beschwerden manuell eintragen, die Kindsbewegungen im Bauch oder Blutzuckerwerte tracken – und diese als praktische Übersicht dem Frauenarzt, der Frauenärztin oder der Hebamme zeigen.

Wer vorher schon sportlich aktiv war, bekommt in dieser Zeit nicht nur Tipps zum Training, sondern kann auch seinen Trainingszustand pausieren. Schließlich sollte es sich in der Schwangerschaft nicht um neue Bestzeiten drehen, sondern um den Spaß an der Bewegung. Geht es auf das Ende der Kugelzeit zu, könnte der Kontraktionen-Tracker für Dich interessant werden. Er ermöglicht es, die Dauer und Häufigkeit sowie die Abstände zwischen den Wehen direkt auf der Garmin-Uhr zu tracken.

Das Schwangerschafts-Tracking steht ab sofort für Besitzer vieler Garmin-Wearables zum Download im Connect IQ Store bereit, zum Beispiel für die Serien Venu, Vivoactive, Forerunner und Fēnix. Bei der Vivomove-Reihe ist die Funktion bereits vorinstalliert.