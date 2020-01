Eckige Eiswürfel waren gestern: Auf der Consumer Electronics Show 2020 stellt LG Electronics neue Kühlschränke der InstaView-Reihe vor. Die smarten Geräte liefern Rezeptvorschläge passend zu ihrem Inhalt – ein Modell kann sogar runde Eiswürfel zubereiten.

Im Rahmen der diesjährigen CES will LG zwei neue Modelle der smarten Kühlschrank-Serie präsentieren. Gemäß Pressemitteilung hat der Hersteller unter anderem seine ThinQ-Technologie um einen optisches System erweitert, das den Inhalt der Kühlschränke überwacht.

Ice Ice Baby: Eiswürfel ohne Ecken und Kanten

Aus eckig wird rund: Laut LG gehört zu den beiden neuen Modellen der erste Kühlschrank weltweit, der runde Eiswürfel ausspucken kann. Die entsprechende Funktion nennt sich Craft Ice. Angeblich schmelzen die rund fünf Zentimeter großen Eiskugeln langsamer als herkömmliche frostige Würfel, sie sollen Getränke daher nicht so schnell verwässern.

LG macht seine Kühlschränke noch smarter

Die neuen InstaView-Kühlschränke sollen dank verbesserter ThinQ-Technologie, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert, noch smarter als ihre Vorgänger sein. Laut LG erfassen die Geräte mithilfe eines optischen Systems mit KI-Unterstützung, welche Produkte hineinlegt und wieder herausgenommen werden. Auf Basis des aktuellen Inhalts liefern die Kühlschränke dann passende Menüvorschläge. Außerdem sollen die Nutzer eine Nachricht bekommen, wenn bestimmte Lebensmittel fast aufgebraucht sind.

Kühlschranktür mit Display für Online-Kochvideos

Ihre Premiere feierten die InstaView-Kühlschränke auf der CES 2017. Zu den Besonderheiten der Geräte zählt das in die Tür integrierte Display, das bei Bedarf durchsichtig wird und dem Benutzer einen Blick in den Kühlschrank erlaubt, ohne dass er die Tür öffnen muss. Bei den 2020er-Modellen ist ein 22-Zoll-Display mit Internetanbindung via WLAN eingebaut. So lassen sich direkt auf der Tür beispielsweise auch Kochvideos aus dem Netz abspielen.

Die CES 2020 findet vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas statt.