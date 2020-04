Samsung Galaxy: Neue Smartwatch-App erinnert ans Händewaschen

Händewaschen ist eine der simpelsten und zugleich effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor Infektionskrankheiten. Laut einer Forsa-Umfrage vom Oktober 2019 wäscht sich allerdings jeder dritte Deutsche nicht regelmäßig oder gründlich genug die Hände. Eine neue Samsung-App soll nun dafür sorgen, dass zumindest Träger einer Galaxy Watch dem Thema Handhygiene mehr Aufmerksamkeit schenken.

Apple legte im März mit einer Reminder-App zum Händewaschen vor, Google zog in der vergangenen Woche mit seinem Hand Wash Timer für die Wear-OS-Smartwatches nach. Nun springt auch Samsung auf den Zug auf: Der südkoreanische Hersteller bietet ab sofort die kostenlose App Hand Wash für seine Galaxy-Smartwatches an. Hat der User die Anwendung auf seinem Wearable installiert, zeigt sie dem Träger an, wie viel Zeit seit dem letzten Händewaschen verstrichen ist. Zudem trackt die App, wie oft der Träger die Hände im Laufe des Tages reinigt.

Gründlich Händewaschen leicht gemacht

Zusätzlich umfasst die neue Samsung-App einen Timer, damit der User sich ausreichend Zeit fürs Händewaschen nimmt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfiehlt, die Hände 20 bis 30 Sekunden lang zu waschen – gründliches Einseifen inklusive. Samsung wählt die goldene Mitte: Der Timer der App zählt von 25 Sekunden runter. Ist die Zeit abgelaufen, vibriert die Smartwatch. Einziges Manko: Der Timer muss manuell gestartet werden.

Die "Hand Wash"-App kann im Galaxy Store heruntergeladen werden.

Tipp für alle, die keine Galaxy-Smartwatch besitzen: Wer beim Händewaschen zweimal "Happy Birthday" singt, ist ebenfalls nach rund 25 Sekunden fertig.