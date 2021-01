Samsung Galaxy Watch 3 und Active 2 bekommen Blutdruck- und EKG-Update

Endlich ist es da: das lang ersehnte EKG-Update für die Samsung Galaxy Watch 3 und die Samsung Galaxy Watch Active 2. Sogar der Blutdruck kann künftig gemessen und beobachtet werden.

Genau genommen ist das EKG-Feature gar nicht neu, denn in Südkorea wird es schon länger auf den Smartwatches von Samsung und der Health-Monitor-App genutzt. Doch nun erhalten 31 Länder weltweit das Upgrade, wie Gadgets and Wearables berichtet – darunter auch Deutschland. Das Update soll ab dem 4. Februar ausgerollt werden.

Den Blutdruck immer im Blick behalten

Dank des integrierten Herzfrequenzmessers in der Samsung Galaxy Watch 3 und Active 2 reicht das Update aus, um die neuen Features zu aktivieren. Allerdings wird die "Samsung Health Monitor"-App dafür benötigt, die es im Galaxy Apps Store gibt. In der Smartwatch muss das entsprechende Widget zum Messen des Blutdrucks ausgewählt werden. Ist der Blutdruck gemessen, können die Werte in der App festgehalten und um Notizen ergänzt werden.

In einem Video wird am Beispiel der Samsung Galaxy Watch 3 erklärt, wie sich das Feature aktivieren und einrichten lässt. Wichtig ist, dass der Sensor vor der ersten Verwendung kalibriert werden muss. Dazu ist ein separates Blutdruckmessgerät nötig, um valide Werte zu erhalten. Später sollte einmal monatlich eine Kalibrierung erfolgen, um sicherzustellen, dass die Messungen korrekt sind.

EKG von der Samsung-Smartwatch aufzeichnen lassen

Auch das Messen der elektrischen Herzaktivität wird künftig möglich sein. Dafür gibt es ebenfalls ein neues Widget in den Smartwatches. Das Festhalten der Werte geschieht wie beim Blutdruck im Samsung Health Monitor. Um das EKG-Feature zu nutzen, muss lediglich ein Finger auf dem oberen Knopf am Uhrengehäuse für 30 Sekunden platziert werden. Auch hierzu hat Samsung ein erklärendes Video veröffentlicht.

Samsung-Kunden werden reich beschenkt

Wer im Besitz einer Samsung Galaxy Watch Active 2 ist, hat momentan allen Grund zur Freude. Neben dem EKG- und Blutdruck-Feature wurden erst kürzlich einige weitere Updates angekündigt. Darunter ein verbessertes Schlaf-Tracking, ein Timer zum Händewaschen, die automatische Aktivitätserkennung und vieles mehr.

