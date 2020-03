Samsung Galaxy Watch Active 2: Modell für Golfer und LTE-Variante

Samsung erweitert sein Smartwatch-Sortiment um die Galaxy Watch Active 2 Golf Edition und die Galaxy Watch Active 2 LTE Aluminum. Die beiden Gadgets sind zunächst nur in Großbritannien, Südkorea und den USA erhältlich.

Die Galaxy Watch Active 2 Golf Edition bietet eine Reihe von speziellen Features für Golfspieler. Es gibt ein Tool zur Distanzmessung von Schlägen, zudem liefert die App Smart Caddie Informationen über mehr als 40.000 Golfplätze weltweit. Optisch präsentiert sich die Galaxy Watch Active 2 Golf Edition in sportlichem Design mit einem atmungsaktiven und leichten Band.

©Samsung 2020 fullscreen Sportlich: die neue Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition für Golffans.

Die Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE Aluminum bietet mobiles Internet per LTE, das macht sie unabhängig vom Smartphone. Nutzer können mit der Smartwatch telefonieren und Textnachrichten versenden, ohne dass ein Handy in der Nähe nötig ist.

In zwei Größen und verschiedenen Farben erhältlich

Die Golf Edition ist in Schwarz und Grün mit einem 44 Millimeter großen Gehäuse für umgerechnet rund 290 Euro erhältlich. Die 40 Millimeter große Version im Farbmix Weiß, Pink und Roségold kostet knapp 270 Euro. Die LTE-Version der Galaxy Watch Active 2 gibt es in den Farben Schwarz, Silber und Pink jeweils mit 40- oder 44-Millimeter-Gehäuse. Sie kostet wie die Golfer-Smartwatch je nach Größe rund 270 oder 290 Euro.

©Samsung 2020 fullscreen Die LTE-Version der Galaxy Watch Active 2 ist in drei Farben erhältlich.

Die neuen Modelle sind derzeit nur in Südkorea verfügbar, Samsung will sie zudem in den Vereinigten Staaten und Großbritannien anbieten. Ob die beiden Smartwatches auch nach Deutschland kommen, ist unklar.