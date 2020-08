"Smart Drop" nimmt Pakete an, wenn Du nicht zuhause bist

"Smart Drop" nennt sich das neue Smart-Home-Gerät aus dem Hause Eufy Security von Anker. Das kastenförmige Produkt ist eine Kombination aus Briefkasten, smartem Schloss und Überwachungskamera. Es ermöglicht vor allem die kontaktlose und sichere Lieferung von Paketen in jedes Haus.

Die Box verfügt über Bewegungssensoren und eine eingebaute Kamera. Diese hat eine Auflösung von Full HD, ein Weitwinkel-Sichtfeld von 160° sowie Nachtsicht – so hat der schlaue Briefkasten stets im Blick, ob ein Zusteller kommt. Der Smart Drop besteht aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl, sodass er gegen alle Wetterbedingungen sowie potenzielle Diebstähle gesichert ist.

Smart Drop ermöglicht eine sichere Paketzustellung

Mit einem Fassungsvermögen von 68 Litern sollte der Smart Drop die meisten Pakete in sich aufnehmen können. Steht die Box vor dem Haus, gibt es mehrere Möglichkeiten, sie zu öffnen: Sie lässt sich vor Ort über einen Pin-Code oder aus der Ferne per Eufy-App entsperren.

Möchte ein Zusteller ein Paket abgeben, registriert die Box dies über die Überwachungskamera und sendet eine Benachrichtigung an die App. Der Besitzer kann den Smart Drop dann für den Zusteller per App öffnen und mit ihm über Zwei-Wege-Audio sprechen. Das Entsperren klappt auch via Alexa und Google Assistant. Alternativ kann der Besitzer den Entsperr-Code als Teil der Lieferadresse angeben, sodass der Postbote den Briefkasten selbstständig vor Ort entriegeln kann.

fullscreen Der Smart Drop kann durch verschiedene Entsperr-Optionen geöffnet werden. Bild: © eufy Security 2020

Smart Drop auf Kickstarter vorbestellbar

Die neue Eufy-Box kann seit dem 25. August auf Kickstarter zu einem Preis von 199 US-Dollar unterstützt und vorbestellt werden. Als Early Bird gibt es den Smart Drop etwas günstiger. Laut dem Hersteller wird er dann im dritten Quartal 2021 an die Kunden ausgeliefert.