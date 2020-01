Smarte Helfer: Samsung stellt neue Haushaltsgeräte vor

Ein smarter Backofen, ein Kühlschrank mit KI-gesteuerter Kamera, ein Kleiderschrank, der Kleidung glätten und reinigen kann: Samsung will auf der Kitchen & Bath Industry Show diverse neue Haushaltsgeräte präsentieren.

Die KBIS in Las Vegas ist die nordamerikanische Leitmesse für alle Aspekte der Küchen- und Badgestaltung. In diesem Jahr findet sie vom 21. bis 23. Januar statt.

Hey Ofen, mach Dich schon mal heiß

Der neue Samsung-Backofen soll das Kochen komfortabler machen und ein neuartiges Benutzererlebnis bieten, so Geeky-Gadgets. Die Temperatur der Kochfelder lässt sich per App auch von der Couch aus regulieren, viele Funktionen kannst Du sogar per Sprachassistent steuern.

Der Backofen soll beispielsweise auf Kommando mit dem Vorheizen beginnen, während Du ungestört die Zutaten schnippelst. Das Gerät ist zudem laut Samsung lernfähig, merkt sich mit der Zeit Deine Kochgewohnheiten. Der smarte Ofen soll sich zum Beispiel daran erinnern, bei welcher Temperatur Du am liebsten Kekse backst.

Smarte Schränke für frische Kleidung und Gekühltes

Über den smarten Kleiderschrank AirDresser und die Kühlschranke der Familiy-Hub-Serie haben wir bereits berichtet. Beim AirDresser handelt es sich um einen Schrank, in den Du Deine getragene Kleidung hängst. Auf Knopfdruck reinigt und desinfiziert das Gerät die Textilien mithilfe von Luftstrahlen und Wasserdampf. Das soll nicht nur für glatte und frische Hemden und Hosen sorgen, sondern auch verbreiteten Viren den Garaus machen.

Die bereits auf der CES 2020 vorgestellten Kühlschränke der Family-Hub-Serie zeichnen sich insbesondere durch ein von Künstlicher Intelligenz unterstütztes Kamerasystem aus. Es ermöglicht, auch von unterwegs aus einen Blick auf die Lebensmittel im Kühlschrank zu werfen – passende Rezeptvorschläge gibt‘s inklusive.