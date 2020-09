Smarte Ohrstöpsel als Einschlafhilfe: Bose stellt die Sleepbuds 2 vor

Dein Partner schnarcht, vor der Tür brummt ein Auto oder der Nachbar guckt zu laut Fernsehen? Die Nachtruhe kann von allerlei Geräuschen gestört werden. Abhilfe sollen die neuen Sleepbuds 2 von Bose schaffen. Das US-Unternehmen verspricht: Die smarten Ohrstöpsel überdecken noch besser störende Umgebungsgeräusche als ihr Vorgänger.

Die nächste Generation der Sleep Buds hat ein Upgrade beim Noise Masking erhalten, also bei der Überdeckung von störenden Umgebungsgeräuschen beim Schlafen durch andere Geräusche. Die positive Wirkung ist laut Pressemitteilung jetzt klinisch nachweisbar.

Deutlich mehr Klang-Auswahl bei den Sleepbuds 2

Und so funktioniert es: Der Nutzer setzt die Sleepbuds 2 in die Ohren. Auf der Hersteller-App kannst Du nun die für Dich passenden Geräusche wählen, um Deinen Schlaf zu verbessern. Die Content-Bibliothek wurde bei den Sleepbuds 2 deutlich aufgestockt. Es gibt drei Kategorien: 14 Soundtracks, um Lärm zu überdecken, 15 Naturklänge, um innere Unruhe zu überwinden und schließlich zehn akustische Inhalte, um Stress und Spannungen abzubauen. Die App gibt es für Android und iOS.

Wirksamkeit durch Studie erwiesen

Auch interessant: Smart Living Bose Sleepbuds im Test: Auf dem Klangteppich ins Reich der Träume?

Die Sleepbuds 2 selbst sind 6,5 Millimeter tief, das Gehäuse leichter als eine 2-Cent-Münze. Auch wenn der Träger auf der Seite schläft, soll der Druck gering ausfallen. Durch eine neue Antirutsch-Beschichtung sollen die Sleepbuds bei Bewegung zudem nicht quietschen. Die Laufzeit der smarten Einschlafhilfe beträgt zehn Stunden.

Bose kann die Wirksamkeit seiner Sleepbuds 2 durch eine Studie in Zusammenarbeit mit der University of Colorado beweisen. 86 Prozent der Teilnehmer gaben an, dank der smarten Stöpsel besser einschlafen zu können, 76 Prozent halfen sie, ihren Schlaf aufrechtzuerhalten.