Der Mensch verschläft rund ein Drittel seines Lebens. Und das ist auch wichtig, denn er braucht Energie für die anderen zwei Drittel. Aber wie gut schlafen wir wirklich? Wie bewerten die Menschen in Deutschland die Qualität ihrer Nachtruhe? Auf welche Einschlafhilfen können sie nicht verzichten? Und was raubt ihnen womöglich den Schlaf? Um darauf Antworten zu erhalten, hatten wir für Ausgabe 2/20 unseres gedruckten TURN ON Magazins eine exklusive Umfrage in Auftrag gegeben.

Die Umfrage im Überblick

In unserer exklusiven Umfrage haben wir 1.006 Menschen in Deutschland per Telefon zu ihren Schlafgewohnheiten und zu ihrer Schlafhygiene befragen lassen. 49 Prozent der Teilnehmer waren männlich, 51 Prozent weiblich. Zu den Befragten gehören Vertreter aller Altersgruppen ab 14 Jahren, aller Bildungs- sowie Einkommensschichten und aus allen deutschen Bundesländern. 66 Prozent der Teilnehmer leben in Stadtregionen mit über 100.000 Einwohnern.

Von diesem Querschnitt der Bevölkerung wollte TURN ON unter anderem Folgendes wissen:

Wie viele Stunden schlafen Sie durchschnittlich pro Nacht?

Wann gehen Sie meistens ins Bett?

Wie bewerten Sie die Qualität Ihres Schlafs?

Für Personen, die ihre Schlafqualität nicht mit "Top! Ich schlafe tief und fest" bewertet haben: Was hindert Sie am Einschlafen/Durchschlafen?

Welche Hilfsmittel benutzen Sie regelmäßig zum Einschlafen?

Was machen Sie außer Schlafen noch im Bett?

Erstaunliche Ergebnisse der Umfrage zum Durchklicken

Warum ist guter Schlaf so wichtig?

Wer mal zu wenig oder schlecht geschlafen hat, kennt die ersten Reaktionen des Körpers. Müdigkeit schwächt die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Tatsächlich kann Schlafmangel auf Dauer noch viel schwerwiegendere Folgen haben: Das Immunsystem wird geschwächt, der Körper wird anfälliger für Krankheiten. Das Gedächtnis kann beeinträchtigt werden. Im Extremfall können sogar Halluzinationen und Wahnvorstellungen auftreten, warnt die Techniker Krankenkasse.

Wie viel Schlaf braucht der Körper?

Wie viele Stunden Schlaf pro Nacht benötigt werden, ist von Person zu Person unterschiedlich. Zahlreiche Untersuchungen ergaben jedoch, dass die meisten Menschen zwischen sieben und neun Stunden Schlaf brauchen, um sich tagsüber wach und ausgeschlafen zu fühlen. Die tatsächliche Schlafdauer der meisten Deutschen liegt knapp darunter: In der Umfrage von TURN ON gaben 61 Prozent der Befragten an, zwischen sechs und acht Stunden pro Nacht zu schlafen.

Das Ergebnis passt zu einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): Im Vergleich mit den Bürgern in 17 anderen Staaten, darunter Frankreich, Korea und Australien, zählen die Deutschen mit einer durchschnittlichen Schlafdauer von acht Stunden und zehn Minuten eher zu den Kurzschläfern.

Wer aber gelegentlich wenig oder schlecht schläft, muss sich nicht sofort um seine Gesundheit sorgen:

"Ein Arzt spricht von schlechtem Schlaf, wenn man mehr als dreimal in der Woche nicht einschlafen kann, länger als eine halbe Stunde zum Einschlafen braucht oder nicht durchschlafen kann und länger als eine halbe Stunde braucht, um wieder einzuschlafen."

Bei Einschlafproblemen sollte man es laut Expertenmeinung zunächst mit festen Ritualen versuchen, "runterzufahren":

"Zum Beispiel abends noch eine halbe Stunde lesen, Hörspiele hören, die nicht aufregen, oder spazieren gehen, um abzuschalten."

Andere Aktivitäten wiederum, können die Schlafqualität negativ beeinträchtigen:

"Generell sollten Aktivitäten abends eher heruntergefahren werden. Kein Sport nach 20 Uhr. Auf reichliches Essen und Alkohol sollte am Abend ebenso verzichtet werden wie auf Nikotin. Auf elektronischen Geräten wie Handys oder Tablets sollte der Flugmodus aktiviert werden."

