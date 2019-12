Neues aus dem Hause Polar: Der Sportuhrenhersteller will die Modelle Polar Vantage M und V mit dem Softwareupdate 5.0 noch funktionaler machen. Diese neuen Anwendungen erwarten uns spätesten im Januar 2020.

Das Firmware Update 4.0 liegt gerade einmal zwei Monate zurück, da kündigt Polar schon ein neues Uhren-Update für Ende Dezember 2019/Januar 2020 an. Auf der Seite des Herstellers heißt es, dass für die Modelle Vantage V und M bald Race Pace und FitSpark verfügbar sein werden. Das Modell V soll bald zudem Strava Live Segments unterstützen. Was hat es damit auf sich?

Fertige Trainingseinheiten dank FitSpark

FitSpark wird nach dem Update sowohl für die Vantage V als auch für die Vantage M verfügbar sein. Die Anwendung schlägt laut Polar täglich verschiedene Workouts vor und orientiert sich dabei an Erholungsstatus, Fitnesslevel und dem bisherigen Training des Nutzers. "Workout ohne Burnout" lautet das Motto dieser Funktion.

Die Übungen umfassen Cardio-Fitness, Krafttraining sowie Bewegungsabläufe zur Stärkung der Körpermitte und Verbesserung der Beweglichkeit. Falls das vorgeschlagene optimale Workout nicht infrage kommt, stehen drei weitere Optionen zur Verfügung.

Ziele erreichen mit Race Pace

Die im Update 5.0 enthaltene Race-Pace-Funktion soll Nutzern dabei helfen, eine bestimmte Strecke in einer zuvor definierten Zeit zurückzulegen. Während des Trainings erhält der Läufer Informationen darüber, wie gut er im Zeitplan liegt. Zudem informiert die Uhr darüber, welche Durchschnittsgeschwindigkeit nötig ist, um den gesetzten Zeitrahmen einzuhalten.

Polar Vantage V unterstützt Strava Live Segments

Das Modell Vantage V soll nach dem Update zudem mit Strava Live Segments kompatibel sein. Das Unternehmen Strava bietet Sportlern die Möglichkeit, ihr Training auf ihren zuvor bestimmten Lieblingsstrecken im Blick zu behalten.

Die Funktion Live Segments gibt dem Sportler Rückmeldung in Echtzeit. Sie zeigt an, wie schnell der Läufer oder Radler derzeit ist und in welchem Verhältnis die aktuelle Leistung zum persönlichen Rekord steht. Zudem können Nutzer mithilfe von Strava Live Segments gegeneinander antreten.