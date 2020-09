Tado: Mehr Komfort durch neue Thermostate V3+ und Funk-Sensor

Pünktlich zum Ende des Sommers hat Tado ein neues smartes Thermostat vorgestellt. Das Starter Kit V3+ soll mit 95 Prozent aller Heizungssysteme kompatibel sein. Ein ebenfalls neuer Funk-Temperatursensor sorgt zudem laut Hersteller für "mehr Kontrolle und Komfort" beim Heizen.

Weil jedes Zuhause etwas anders ist, bringt Tado sein neues smartes Thermostat in zwei Varianten auf den Markt:

Das V3+ funktioniert über Kabel. Dazu musst Du allerdings bereits ein verkabeltes Raumthermostat besitzen, das Du durch das neue Gerät ersetzen kannst.

Das V3+ (Funk) arbeitet kabellos per Funk und ist die richtige Wahl für alle, die möglichst wenige Kabel in der Wohnung verlegen wollen.

Das Thermostat bringst Du an Deinen Heizkörper an. Danach schließt Du die mitgelieferte Bridge an einen freien LAN-Port an Deinem Router an – und schon kannst Du das Thermostat mit Deinem Smartphone verbinden und über die Tado-App steuern.

Verlässt Du mit Deinem Smartphone das Haus und befindest Dich außerhalb der Reichweite Deines Heimnetzwerks, registriert das Thermostat Deine Abwesenheit und dreht die Temperatur automatisch herunter. So sparst Du ohne großes Zutun Energie. V3+ heizt nur, wenn es nötig ist.

Funk-Temperatursensor komplettiert smartes Heizsystem

Zusätzlich zu den zwei V3+-Starter-Kits hat Tado einen neuen Funk-Temperatursensor im Angebot. Den bringst Du an einer Wand an und verbindest ihn mit einem oder mehreren smarten Thermostaten – so kann er zur Zentrale Deines smarten Heizsystems werden. Der Sensor erkennt Temperatur und Luftfeuchtigkeit und spielt Dir Vorschläge aus, wie Du das Raumklima verbessern kannst. Die smarten Thermostate liefern ihm zusätzlich Infos zur Temperatur in anderen Räumen im Haus, die der Sensor ebenfalls mit Verbesserungsvorschlägen flankiert. So kontrollierst Du schnell und bequem das Klima in der ganzen Wohnung oder im kompletten Haus.