Tangerine: Achtsamkeits-App trackt Gewohnheiten & Stimmungslage

Newcomer im koreanischen Comic-Stil: Die Achtsamkeits-App Tangerine soll Usern zu einem gesünderen und strukturierten Leben verhelfen. Die in zarten Orangetönen gestaltete App schafft mit bekannten Emoticons und einer intuitiven Menüführung einen leicht verständlichen digitalen Rückzugsort – Stress ade, Wohlbefinden olé.

Hektik auf der Arbeit, Verpflichtungen im Alltag, permanente Selbstoptimierung: Millennials setzen sich häufig unter Druck, fordern Höchstleistungen von Körper und Geist und machen zu selten Pause. Kommt Dir bekannt vor? Dann könnte Dir eine neue App helfen, Dich öfter auf Dein Wohlbefinden zu konzentrieren. Die Tangerine-App vereint Stimmungstracking, digitales Tagebuch und Self-Management.

Kann Tangerine etwas, das andere Achtsamkeits-Apps nicht können?

Zugegeben, neu hört sich das Konzept nicht gerade an. Aber: Die meisten Achtsamkeits-Apps halten Dich nur zum Stimmungstracking an. Tangerine ist umfangreicher. Du willst zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken? Bei Tangerine kannst Du eine "Gewohnheit" erstellen, die Du entwickeln willst. Die App erinnert Dich zum ausgewählten Zeitpunkt daran und hilft Dir damit, positive Gewohnheiten zu ritualisieren – bis Du ganz automatisch zum Wasser greifst, nachdem Dein Wecker klingelt.

©Bitdreams OU/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Hübsche Farben, einfache Gestaltung: Die Tangerine-App sieht gut aus und soll wohl damit schon ein positives Gefühl vermitteln.

Eine Tagebuch-Funktion gibt es übrigens auch: Du kannst das Stimmungstracking also feiner angehen und aufschreiben, wie Dein Tag war. Dadurch lässt Du alles etwas genauer Revue passieren – und wirst merken, dass viele Tage gar nicht so schlecht gelaufen sind, wie Du im Alltagstrott schnell denkst.

Es gibt aber auch ein Manko an Tangerine: Eine Historie, also eine Übersicht über Deine Stimmungen und die Entwicklung, die Du durchgemacht hast, gibt es nur gegen Aufpreis. Wer lieber im Moment lebt, sollte mit einer fehlenden Historie aber kein Problem haben – und kann in Echtzeit Stimmung und Gewohnheiten in einer fröhlich-bunten App festhalten.