Vergesst Aibo! Jetzt kommt die Robo-Katze MarsCat

Bei Kickstarter sorgt aktuell die erste Robo-Katze der Welt für Aufsehen. MarsCat soll dem mechanischen Sony-Hund Aibo ab März 2020 Konkurrenz machen.

Katzenfreunde, die auf der Suche nach einem Roboter-Haustier waren, hatten es bislang schwer: Mit dem bionischen Hund Aibo von Sony wurden in der Vergangenheit nämlich nur Hunde-Fans bedient. Nun gibt es jedoch Hoffnung in Form einer Kickstarter-Kampagne des Unternehmens Elephant Robotics.

MarsCat freut sich über Streicheleinheiten

Das möchte nämlich mit MarsCat eine Robo-Katze auf den Markt bringen, die Aibo in Nichts nachstehen soll. Obwohl die mechanische Katze natürlich kein Fell besitzt, soll sie auf Streicheleinheiten reagieren, so wie es eben eine echte Katze tun würde. Außerdem wurden ihre Bewegungen so angepasst, dass sie der einer richtigen Katze möglichst nahe kommen sollen.

Genau wie ein lebendiges Haustier soll MarsCat von ihren Besitzern lernen und ihr Verhalten an diese anpassen. Wie Joey Song von Elephant Robotics gegenüber The Verge mitteilte, soll die Katze zudem auf 20 unterschiedliche Sprachbefehle reagieren können. Robo-Haustier-Besitzer mit Programmierkenntnissen sollen sogar in der Lage sein, eigene Aktionen und Verhaltensmuster für MarsCat zu entwickeln.

Die bionische Mieze kommt bei den Katzen- und Technik-Liebhabern gut an. Ihr Finanzierungsziel hat die Kickstarter-Kampagne nämlich schon überschritten. Interessenten können sich aber dennoch ihr Exemplar für 649 bzw. 699 US-Dollar sichern und sich voraussichtlich bis März 2020 auf die Lieferung ihrer MarsCat freuen. Im Handel soll die Roboter-Katze später deutlich teurer sein und mehr als 1.200 US-Dollar kosten. Dagegen ist eine normale Hauskatze geradezu ein Schnäppchen.