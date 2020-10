Welche wäscht am besten? Stiftung Warentest vergleicht Waschmaschinen

Steht der Kauf einer neuen Waschmaschine an? Dann lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Testergebnisse von Stiftung Warentest. Die Verbraucherorganisation hat sieben Frontlader unter die Lupe genommen, die fast alle "gut" abschneiden.

Drei Modelle von Bosch, Miele und Siemens teilen sich im Test den ersten Platz. Auch fast alle anderen getesteten Waschmaschinen konnte die Experten überzeugen.

Drei Waschmaschinen gleichauf

Die drei Geräte Bosch WAG28492, Miele WWD320 WP S und Siemens WM14G492 kommen allesamt auf die Testnote 1,6 und somit auf Platz eins. Die drei Frontlader zeigen "gute" Leistungen beim Waschen und Schleudern, der Handhabung und den Umwelteigenschaften. In der Dauerprüfung und beim Schutz vor Wasserschäden schneiden alle drei Geräte "sehr gut" ab. Die Tester bemängeln beim Bosch- und Siemens-Gerät lediglich die relativ lange Laufzeit der Buntwäsche-Programme. Die Miele-Waschmaschine ist zwar schneller, mit einem Preis von 990 Euro allerdings am teuersten in der Anschaffung.

Günstigstes Gerät auf dem letzten Platz

Den zweiten Platz belegt das AEG-Modell L7FE77485 mit dem Testurteil "gut" (1,8). Es zeigt "gute" Eigenschaften beim Waschen und Schleudern, ist bei Letzterem jedoch recht laut. Die Beko WTV8744S (2,0) und Samsung WW8GM642O2W (2,1) schneiden ebenfalls "gut" ab. Abgeschlagen auf dem letzten Platz rangiert die günstigste Maschine im Test: Die Gorenje WEI843PS für 450 Euro stufen die Tester lediglich als "befriedigend" ein, Testnote: 2,6. Stiftung Warentest bemängelt vor allem den unzuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Beim Waschen und in der Handhabung liefert die Waschmaschine jedoch "gute" Ergebnisse.

Die kompletten Testergebnisse sind auf der Website von Stiftung Warentest kostenpflichtig abrufbar.