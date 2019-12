Whisk: Mit Rezepte-App Zutaten direkt nach Hause liefern lassen

Das Internet ist voll von köstlichen Rezepten. Dank der KI-gesteuerten App Whisk kannst Du sie nun übersichtlich sammeln, Einkaufslisten erstellen – und Dir die Zutaten direkt nach Hause liefern lassen.

Gehörst Du auch zu den Hobbyköchen, die sich Rezepte aus dem Internet bei Pinterest speichern oder auf dem Smartphone Listen anlegen? Vom Grundprinzip her arbeitet die neue App Whisk genauso, doch sie geht einen entscheidenden Schritt weiter.

Du speicherst nur die URL, Whisk macht den Rest

Findest Du eine leckere Mahlzeit im Netz, die Du gerne nachkochen möchtest, kopierst Du die URL der Website mit dem Gericht in die App. Dort wird sie auf einer Pinnwand gespeichert. Anschließend filtert Whisk die Informationen der Seite und bereitet die benötigten Zutaten mit Fotos, Zubereitungszeit und weiteren Hinweisen auf. Beim Kochen kannst Du in der App Notizen hinzufügen, falls Du Zutaten ausgetauscht oder in anderen Mengen verwendet hast.

Zutaten direkt online bestellen

Die gelisteten Zutaten kannst Du außerdem mit Freunden oder Familienmitgliedern teilen. Kocht ihr zusammen, könnt ihr so untereinander ausmachen, wer welche Zutat mitbringt und was möglicherweise noch gekauft werden muss.

Die fehlenden Lebensmittel kannst Du bei Bedarf direkt über das Internet bestellen. 29 Online-Supermärkte sind bei Whisk gelistet – unter anderem Rewe. Die App sollte somit auch hierzulande nutzbar sein.

KI ermittelt Gesundheitswert des Essens

Mithilfe der Künstlichen Intelligenz namens "Food Genome" analysiert die App die Nährwerte und Bestandteile der Lebensmittel. Daraus ermittelt die KI einen Gesundheitswert, der Dir als User anzeigt, ob die Mahlzeit gut für Dich ist oder ob Du lieber die Finger davon lassen solltest.

Außerdem speichert "Food Genome" die Rezepte, die Du Dir gepinnt hast und die Lebensmittel, die Du häufig verwendest. Whisk spuckt Dir anhand dieser Informationen Empfehlungen aus, die an Deinen Geschmack angepasst sind.

Whisk gibt es als kostenlose App für iOS- und Android-Geräte, als Chrome-Erweiterung, für Alexa, den Google Assistant sowie Bixby und als Web-Version.