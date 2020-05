Xiaomi Mi Band 5: Erste Bilder bestätigen Leaks

Das kommende Mi Band 5 von Xiaomi erhält viele neue Features, darunter ein größeres 1,2-Zoll-Display. Darauf deutete erst vor wenigen Tagen ein großer Leak hin. Im chinesischen Netzwerk Weibo sind nun Fotos aufgetaucht, die das Mi Band 5 zeigen sollen – und den Leak offenbar bestätigen.

Sollten die Fotos tatsächlich das Fitness-Armband von Xiaomi zeigen, setzt der Hersteller weiterhin auf das ovale Gehäuse nebst Bildschirm. Der Bildschirm scheint tatsächlich größer auszufallen als das schmale 0,95 Zoll große Display des Vorgängers. Die unscharfen Aufnahmen des Wearables zeigen außerdem ein neues Ladegerät, das in einer Art "Plug-in"-Design gehalten ist. Das Gehäuse selbst hat sich offenbar im Vergleich zum Mi Band 4 nicht verändert.

©Weibo 2020 fullscreen Die Fotos des Mi Band 5 zeigen ein neues Ladegerät und ein größeres Display.

Das neue Fitness-Armband von Xiaomi soll die Sauerstoffsättigung des Blutes messen (SpO2-Messung) und sich via Amazons Sprachassistenten Alexa per Stimme bedienen lassen. Für Frauen gibt es ein spezielles Feature, um den Menstruationszyklus zu protokollieren. Außerdem soll sich mit dem Mi Band 5 kontaktlos per Near Field Communication (NFC) bezahlen lassen – auch in Europa. Mit den Vorgängermodellen war das nur in Asien möglich.

Preis ähnlich wie beim Vorgänger

Der Vorgänger Mi Band 4 kam in Deutschland zu einem Preis von 34,99 Euro in den Handel. Das Mi Band 5 dürfte ähnlich teuer sein, in China soll Xiaomi für das Wearable knapp 28 Euro verlangen. Wie seine Vorgänger dürfte das Mi Band 5 zunächst nur in Asien an den Start gehen, in Europa wird der neue Fitness-Tracker erfahrungsgemäß einige später Monaten erhältlich sein.