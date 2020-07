Xiaomi Mi Band 5: Hinweise auf Pro-Modell aufgetaucht

Seit Mitte Juni ist das Xiaomi Mi Band 5 offiziell. Nun ist ein Hinweis auf ein neues Pro-Modell des Fitness-Trackers entdeckt worden. Es könnte sich um die Version mit SPO2-Sensor handeln.

In den Einstellungen der Mi-App haben Fans ein Modell mit der Bezeichnung "Kongming Pro" bemerkt. "Kongming" ist der Codename, den Xiaomi vor dem Marktstart für das Mi Band 5 verwendete. In der Mi-App mit der Versionsnummer 4.2.0 hatten Mitglieder von GeekDoing (via Notebookcheck) unterschiedliche Menüs für drei der Mi Band 5-Modelle entdeckt. Darunter auch eine eigene Einstellungs-Seite für das neue Mi Band 5 Pro, hier noch als "Kongming Pro" bezeichnet.

©GeekDoing 2020 fullscreen In der Mi-App gibt es Einstellungen zu drei verschiedenen Modellen des Mi Band 5.

Viele Ausführungen des Mi Band 5

Schon zuvor waren unterschiedliche Ausführungen des Fitness-Trackers aufgetaucht: Neben dem Standard-Gerät hat Xiaomi offenbar eine L-Version und eine Lite-Version für den chinesischen Markt geplant. Bisher ist unklar, wie sich die einzelnen Geräte voneinander unterscheiden. Fest steht, dass es eine Version mit NFC-Unterstützung gibt.

Empfehlungen des Autors: Smart Living [Update] Xiaomi Mi Band 5: Fitness-Tracker für 30 Euro ist offiziell

Europäisches Modell wohl mit SPO2-Sensor

Ein globaler Launch des Mi Band 5 ist für Mitte Juli vorgesehen, dann mit einem Gerät mit dem Modellnamen "York". Ob es sich dabei um die Pro-Version des Gerätes handelt, ist bislang noch unklar. Möglicherweise kommt diese internationale Version des Fitness-Trackers mit einem SPO2-Sensor für die Blutsauerstoffmessung heraus, mit dem die anderen Modelle nicht ausgestattet sind.

In China geht das Wearable in der "normalen" Variante für umgerechnet 23,50 Euro an den Start, mit NFC-Funktion für 28,50 Euro. Wann es nach Deutschland kommt und wie viel es dann kostet, ist noch offen.