Xiaomi Mi Band 5 mit größerem Display und Google-Pay-Unterstützung?

Es gibt Neuigkeiten zum Xiaomi Mi Band 5. Angeblich hat der chinesische Hersteller für das neueste Modell seines Fitness-Armbands einige smarte Neuerungen vorgesehen.

Über Ausstattung und Optik des Xiaomi Mi Band 5 wird seit Monaten spekuliert. Nun geht nach Aussage von Tizenhelp aus einem Insider-Bericht hervor, dass das Fitness-Gadget ein viel größeres und kontrastreicheres Display erhalten soll.

Größerer Bildschirm und NFC-Funktion auch außerhalb Chinas

Das vollfarbige AMOLED-Display des Xiaomi Mi Band 5 soll 1,2 Zoll messen und sich bei Sonnenlicht besser ablesen lassen. Zum Vergleich: Der recht schmale Bildschirm des Xiaomi Mi Band 4 misst lediglich 0,95 Zoll.

Aus der Quelle geht außerdem hervor, dass das Xiaomi Mi Band 5 erstmals über die chinesischen Landesgrenzen hinaus kontaktloses Bezahlen mithilfe der Near-Field-Communication-Funktion (kurz NFC) unterstützen könnte. Mit den beiden Vorgängermodellen war es zwar möglich, kontaktlos über das firmeneigene Mi-Pay zu bezahlen, davon profitierten aber nur Bewohner Chinas. Zukünftig könnte Google Pay als Bezahldienst möglich sein – zur Freude vieler Xiaomi-Fans, die auf genau dieses Feature schon sehnlichst warten.

Wearables für Sparfüchse

Elektronik-Hersteller Xiaomi ist für das erstklassige Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Smartphones und Wearables bekannt. Die Xiaomi-Mi-Band-Serie bietet moderne Tracking-Features für den Alltag und richtet sich vornehmlich an preisbewusste Hobbysportler.

Das Xiaomi Mi Band 5 soll im Juni zunächst in China erscheinen. Über den hiesigen Preis ist noch nichts offiziell bekannt. In China soll das Gerät für 179 Yuan zu haben sein, was rund 23 Euro entspricht.

