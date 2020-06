Xiaomi Mi Band 5: Offizielles Bild und Foto der Verpackung aufgetaucht

In dieser Woche stellt Xiaomi voraussichtlich das Mi Band 5 vor. Dem offiziellen Start sind zahlreiche Leaks vorangegangen, darunter auch heimlich aufgenommene Fotos des kommenden Fitness-Trackers. Nun kommen offizielles Bildmaterial vom Hersteller selbst sowie ein weiteres Foto, das die Verpackung des Gerätes zeigt.

Xiaomi bringt mit dem Mi Band 5 die neue Version seines beliebten Fitness-Trackers auf den Markt. Im Vergleich zum Vorgänger, der vor rund einem Jahr erschien, soll das neue Gadget ein deutlich größeres und kontrastreicheres Display bieten. Dies bestätigt nun auch ein Plakat, das der Hersteller laut Winfuture auf Weibo veröffentlichte. Das Poster zeigt nicht nur den großen OLED-Bildschirm des Mi Band 5, sondern auch verschiedene Farboptionen für das Band: Es kommt demnach in Gelb, Rot, Blau und Schwarz auf den Markt.

©Xiaomi 2020 fullscreen Auf diesem offiziellen Plakat ist das Xiaomi Mi Band 5 zu sehen.

Foto der Verpackung zeigt NFC-Modell

Neu ist außerdem, dass Nutzer mit dem Mi Band 5 kontaktlos per Near Field Communication (NFC) bezahlen können – auch in Europa, wie TizenHelp mit Bezug auf anonyme Quellen schreibt. Diese Funktion war bisher nur für den asiatischen Markt verfügbar. Xiaomi bewirbt das Feature deutlich auf der Verpackung und es scheint so, als ob es das Band in zwei verschiedenen Varianten geben wird: Eine mit und eine ohne NFC. Das Verpackungsfoto entdeckte die Seite smartdroid. Es ist unklar, woher es ursprünglich stammt.

Späterer Verkaufsstart in Europa

Wie schon seine Vorgänger dürfte das Mi Band 5 zunächst nur in Asien an den Start gehen. In Europa wird der neue Fitness-Tracker erfahrungsgemäß einige Monaten später erhältlich sein. Das Gadget kostet in China 179 Yuan, was rund 23 Euro entspricht.